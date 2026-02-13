Nueva York. Kathy Ruemmler, la principal abogada del famoso banco de inversión Goldman Sachs y ex asesora del presidente Barack Obama en la Casa Blanca, anunció su renuncia el jueves, después de que los correos electrónicos entre ella y Jeffrey Epstein mostraran una estrecha relación en la que ella lo describía como un “hermano mayor” y restaba importancia a sus delitos sexuales.

Ruemmler dijo en un comunicado que “dejará el cargo de Directora Jurídica y Asesora General de Goldman Sachs a partir del 30 de junio de 2026″.

Hasta su dimisión, Ruemmler trató repetidamente de distanciarse de los correos electrónicos y demás correspondencia y se había mostrado desafiante al afirmar que no renunciaría al máximo cargo legal de Goldman, que ocupaba desde 2020.

Mientras que Ruemmler ha llamado a Epstein un “monstruo” en declaraciones recientes, ella tenía una relación muy diferente con Epstein antes de que fuera arrestado por segunda vez por delitos sexuales en 2019 y más tarde se suicidara en una cárcel de Manhattan. Ruemmler llamó a Epstein “tío Jeffrey” en correos electrónicos y dijo que lo adoraba.

En una declaración antes de su dimisión, un portavoz de Goldman Sachs dijo que Ruemmler “lamenta haberle conocido”.

En su declaración del jueves, Ruemmler dijo: “Desde que me incorporé a Goldman Sachs hace seis años, he tenido el privilegio de ayudar a supervisar los asuntos legales, de reputación y regulatorios de la firma; de mejorar nuestros sólidos procesos de gestión de riesgos; y de garantizar que vivimos según nuestro valor fundamental de integridad en todo lo que hacemos. Mi responsabilidad es anteponer los intereses de Goldman Sachs”.

El Consejero Delegado de Goldman, David Solomonsa, declaró en otro comunicado: “Como una de las profesionales más consumadas en su campo, Kathy también ha sido mentora y amiga de muchos de nuestros empleados, y la echaremos de menos. He aceptado su dimisión y respeto su decisión”.

Durante su tiempo en la práctica privada después de dejar la Casa Blanca en 2014, Ruemmler recibió varios regalos caros de Epstein, incluyendo bolsos de lujo y un abrigo de piel. Los regalos se hicieron después de que Epstein ya hubiera sido condenado por delitos sexuales en 2008 y estuviera registrado como delincuente sexual.

“¡Tan encantador y atento! Gracias al tío Jeffrey!!!”. Ruemmler escribió a Epstein en 2018.

Históricamente, Wall Street desaprueba los regalos entre clientes y banqueros o abogados de Wall Street, sobre todo los regalos de alto valor que puedan plantear un conflicto de intereses. Goldman Sachs exige a sus empleados que obtengan una aprobación previa antes de recibir o entregar regalos de clientes, según el código de conducta de la empresa, en parte para no infringir las leyes antisoborno.

