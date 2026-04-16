Annandale, Virginia. La policía de Virginia informó que Justin Fairfax, exvicegobernador del estado, le disparó a su esposa y luego se quitó la vida.

El jefe de la Policía del condado Fairfax, Kevin Davis, dijo el jueves que ambos fueron encontrados muertos en su residencia en el norte de Virginia, luego de que el hijo adolescente de la pareja llamara al 911 poco después de la medianoche.

El jefe policial indicó que la pareja estaba en proceso de divorcio.

Davis señaló que los agentes respondieron a la vivienda en enero después de que Justin Fairfax alegara que su esposa lo había agredido.

“Hay varias cámaras instaladas dentro de la casa. Al parecer, la señora Fairfax, en algún momento durante este proceso de divorcio, colocó muchas cámaras dentro del hogar. Revisamos esas cámaras y corroboramos que la supuesta agresión nunca ocurrió. Por lo tanto, no hubo arresto”.

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