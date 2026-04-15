ATLANTA. Un hombre de Atlanta ha sido acusado de una serie de ataques ocurridos en cuestión de horas que dejaron dos mujeres muertas y un hombre en estado crítico. Estos ataques captaron la atención del gobierno de Trump luego de que una de las víctimas fuera identificada como empleada del Departamento de Seguridad Nacional que paseaba a su perro.

El asesinato de la empleada del DHS, Lauren Bullis, y los disparos contra las otras dos víctimas el lunes llevaron al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a emitir un comunicado expresando su preocupación por el hecho de que el acusado, de 26 años, originario del Reino Unido y residente de Olaolukia, Adon Abel, obtuviera la ciudadanía estadounidense en 2022, cuando el demócrata Joe Biden era presidente.

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“Estos actos de pura maldad han devastado nuestro Departamento y mis oraciones están con las familias de las víctimas”, escribió Mullin en un comunicado publicado en redes sociales, donde enumeró una serie de presuntos delitos anteriores del acusado, pero sin especificar si ocurrieron antes de que se le otorgara la ciudadanía.

Las autoridades han declarado que creen que al menos una de las víctimas, el hombre herido, fue atacada al azar. Indicaron que aún investigan si las otras dos víctimas también fueron elegidas al azar.

Una mañana de violencia

La primera víctima fue encontrada con múltiples heridas de bala cerca de un restaurante en el área de Decatur alrededor de la 1 a. m. del lunes. Fue trasladada a un hospital, pero falleció, informó el jefe de policía del condado de DeKalb, Gregory Padrick, en una conferencia de prensa. La policía no ha revelado su identidad.

Aproximadamente una hora después, en Brookhaven, otro suburbio de Atlanta ubicado a unos 19 kilómetros al noroeste del primer ataque, un hombre sin hogar de 49 años que dormía afuera de un supermercado recibió varios disparos, informó el jefe de policía de Brookhaven, Brandon Gurley. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, permanece hospitalizado en estado crítico.

“Nos resulta evidente que se trató de un ataque completamente aleatorio contra un miembro de nuestra comunidad sin hogar”, declaró Gurley.

Poco antes de las 7 de la mañana y a más de 16 kilómetros de distancia, en el suburbio de Panthersville, agentes que respondieron a una llamada encontraron a una mujer con heridas de bala y arma blanca, según informó Patrick. La mujer, Bullis, falleció en el lugar. Los investigadores de Brookhaven determinaron que los tres ataques estaban relacionados, indicó Gurley.

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Adon Abel fue detenido el lunes durante un control de tráfico en el condado de Troup, fronterizo con Alabama. Se le acusa de dos cargos de asesinato con premeditación, agresión con agravantes y delitos relacionados con armas de fuego, según consta en los registros judiciales. El martes renunció a su comparecencia inicial ante el tribunal. Los registros judiciales no mencionan a ningún abogado que pudiera hablar en su nombre.

Contactado por teléfono el miércoles, Toyin Adon Abel Jr. dijo que no quería hablar sobre su hermano. Sin embargo, expresó su solidaridad con las víctimas: “Me siento fatal por las víctimas, sus familias y sus allegados. Es algo horrible”, declaró.

Recordada por su calidez y compasión. Bullis desempeñó diversas funciones en la Oficina del Inspector General del DHS, incluyendo la de auditora en la Oficina de Auditorías y la de jefa de equipo en la Oficina de Innovación. El DHS publicó en redes sociales que Bullis aportaba “calidez, amabilidad y un genuino interés por sus compañeros cada día”.

En un comunicado, la familia de Bullis la recordó como “altruista, amable y compasiva”.

“Amaba profundamente a su familia y disfrutaba corriendo, leyendo y viajando”, expresó la familia. “Su calidez y generosidad conmovieron a todos los que la rodeaban”.

Ashley Toillion, auditora del DHS y residente de Denver, contó que conoció a Bullis en una conferencia de trabajo el año pasado. Rápidamente se hicieron amigas gracias a su pasión por correr y enseguida planearon que Bullis participara con Toillion en una carrera en Walt Disney World.

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“Era imposible conocerla y no hacerse amiga de ella”, dijo Toillion, conteniendo las lágrimas. “Era la persona más amable, dulce y alentadora que he conocido”.

Mullin, quien asumió la dirección del DHS el mes pasado tras el despido de Kristi Noem, declaró que Olaolukitan Adon Abel tiene antecedentes penales, incluyendo una condena por agresión sexual, aunque no especificó el año de dicha condena. Los registros judiciales en línea muestran que una persona identificada como Adon Olaolukitan, con la misma fecha de nacimiento que Adon Abel, se declaró culpable en junio pasado en el condado de Chatham, Georgia, de cuatro delitos menores de agresión sexual.

En su declaración, Mullin señaló que, desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), organismo que supervisa el DHS, ha trabajado para garantizar que las personas con antecedentes penales no obtengan la ciudadanía. Sin embargo, Estados Unidos ha prohibido durante mucho tiempo que las personas condenadas por la mayoría de los delitos violentos graves obtengan la ciudadanía, y no quedó claro de inmediato si Adon Abel —o Adon Olaolukitan, si se trata de la misma persona— tenía antecedentes penales anteriores a su obtención de la ciudadanía en 2022.

En respuesta a una solicitud de más detalles sobre el caso y los antecedentes penales del acusado, el Departamento de Seguridad Nacional remitió a Associated Press a su publicación sobre Bullis y su muerte.