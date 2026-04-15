Una joven de 19 años falleció luego de ser atacada por la perra de su familia dentro de su vivienda en la localidad de Leaden Roding, en Essex, Reino Unido. El hecho generó impacto por tratarse de un animal considerado dócil.

La víctima fue identificada como Jamie-Lea Biscoe. Autoridades indicaron que presentaba heridas graves, entre ellas una lesión fatal en el cuello. Equipos de emergencia llegaron al sitio, pero confirmaron su muerte en el lugar.

El perro sin raza definida, vivía con la familia desde hacía cerca de siete años. La policía informó que no pertenece a razas prohibidas en el país. El animal fue decomisado para realizar exámenes que determinen su linaje.

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El padre de la joven, Jack Biscoe, de 37 años, resultó herido al intentar auxiliarla. Según la información disponible, encontró a su hija inconsciente en el suelo del dormitorio, entre la cama y la mesa de noche. En ese momento trató de reanimarla y fue atacado por la perra llamada Shy.

El hombre sufrió la pérdida de parte de una oreja, lo que requiere cirugía reconstructiva. También presentó perforaciones en los brazos. Posteriormente, fue detenido bajo sospecha de tener un perro fuera de control que causó una muerte, pero quedó en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación.

El padre explicó que el animal era considerado afectuoso y sin antecedentes de agresividad. Señaló que confiaba plenamente en el perro y que este mantenía un vínculo cercano con su hija.

En la vivienda también había otros dos perros, Bella y Mouse, cachorros de 18 meses de Shy. Ambos se encontraban en la planta baja durante el incidente y fueron igualmente decomisados por las autoridades.

El caso llamó la atención debido a que el ataque involucró a un perro doméstico sin historial violento. La policía de Essex mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.