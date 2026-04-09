Un perro mordió a una octogenaria esta mañana en la calle 3 del barrio Los Llanos en Coamo, según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a las 6:59 a.m. de este jueves, mientras una vecina del lugar, de 84 años, caminaba como de costumbre junto a un perro de la calle, cuando fue atacada por otro perro que estaba amarrado en una casa y se zafó lanzándose sobre ellos.

La adulta mayor resultó con mordeduras en el brazo y pierna del lado derecho. No se precisó si el perro que la acompañana sufrió alguna lesión.

Los paramédicos la transportaron al hospital Menonita de Ponce. De inmediato, no se informó la condición.

El coordinador de la Ley 154 para el bienestar y la Protección de los Animales, continuará con la pesquisa.