Policías del Precinto de Hato Rey Oeste, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar y dar con el paradero de estas dos mujeres, que son presuntamente sospechosas de cometer en común y mutuo acuerdo la apropiación ilegal de gafas en la tienda Sunglass Hut del centro comercial Plaza Las Américas.

Según la investigación realizada, el 2 de abril, a eso de las 7:10 de la noche, ambas entraron a la tienda y se apropiaron de dos pares de gafas marca MIU MIU que estaban en la estantería central siendo captadas por las cámaras de seguridad interna.

La mercancía tiene un valor total de $1,102, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Para confidencias puede comunicarse con la agente Byanzulek Colón, o con algún supervisor de turno, al teléfono (787) 777-0838 y a la línea de la Policía al (787) 343-2020.