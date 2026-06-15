Varios de los paracaidistas que murieron cuando el avión en el que viajaban se estrelló momentos después de despegar de un aeródromo en Missouri ya habían realizado saltos anteriormente y formaban parte de una comunidad unida por un vínculo especial, según relató un amigo.

La aeronave, que transportaba a un piloto y 11 pasajeros, se estrelló en un campo y se incendió el domingo, provocando la muerte de todos los ocupantes, informaron las autoridades.

Algunos familiares de las víctimas se encontraban en el aeropuerto para presenciar el salto y fueron testigos del accidente, indicó el alguacil del condado de Bates, Chad Anderson.

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Kevin Payne, quien había saltado en paracaídas junto a siete de las personas que viajaban en el avión, dijo que todos eran diferentes en casi todos los aspectos, excepto por el hecho de que formaban una misma “familia del cielo”.

“Hay una alegría, una paz y una libertad en lo que hacemos. Eso es algo que la mayoría de las personas nunca entenderá”, escribió Payne, residente de Parkville, Misuri, en un correo electrónico. “No se trata de la adrenalina. Se trata de volar realmente junto a tu familia en ese breve y exquisito instante que quienes viven toda su vida en tierra nunca comprenderán”.

Aunque la causa exacta del accidente no se conocerá hasta dentro de un año o más, cuando la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) publique su informe final, todo indica que las condiciones meteorológicas no fueron un factor.

El avión cayó poco después de despegar

Testigos indicaron que la aeronave se encontraba a unos 100 pies (30 metros) de altura cuando realizó un giro brusco hacia la izquierda antes de precipitarse al suelo.

Parecía estar perdiendo potencia y es posible que el piloto intentara llegar a una carretera para realizar un aterrizaje de emergencia cuando el avión perdió sustentación y cayó de frente, explicó Dennis Jacobs, administrador interino del Aeropuerto Memorial de Butler.

La aeronave privada era operada por la empresa Skydive Kansas City, añadió. El lugar del accidente, en la pequeña localidad de Butler, se encuentra a unos 65 millas (105 kilómetros) al sur de Kansas City.

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La aeronave había realizado varios vuelos durante el fin de semana

El Pacific Aerospace 750XL, un avión turbohélice monomotor, es un modelo popular para el paracaidismo porque fue diseñado para ese deporte y puede transportar rápidamente a los saltadores hasta la altitud necesaria para lanzarse, incluso utilizando pistas cortas.

Según FlightAware, una compañía de seguimiento digital de vuelos, esta aeronave en particular, fabricada en 2010, había completado con éxito nueve vuelos en los días previos al accidente, incluidos dos la mañana del domingo.

Señalan deficiencias en la supervisión de operaciones de paracaidismo

Investigadores federales han expresado preocupaciones en accidentes anteriores sobre la débil supervisión de las empresas de paracaidismo, señalando la necesidad de reforzar las inspecciones de las aeronaves.

Tras un accidente que dejó 11 muertos en Hawái, la NTSB concluyó que el sistema regulatorio de la Administración Federal de Aviación (FAA) no es lo suficientemente sólido para garantizar la seguridad de los vuelos de paracaidismo.

La Asociación de Paracaidismo de Estados Unidos, organismo rector de este deporte, expresó en un comunicado tras el accidente del domingo que “una pérdida de esta magnitud se siente profundamente en toda la comunidad del paracaidismo”.

La organización indicó que Skydive Kansas City cumple con los estándares de seguridad establecidos por la mayor asociación de paracaidismo del mundo, incluidos todos los requisitos de mantenimiento exigidos por la FAA.

La industria del paracaidismo sostiene que mantiene un sólido historial de seguridad. La asociación informó que el año pasado se realizaron cerca de 3.5 millones de saltos y que 16 civiles murieron, en la mayoría de los casos debido a errores humanos.