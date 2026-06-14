Una avioneta se estrelló en Missouri y murieron sus 12 ocupantes, informaron las autoridades.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri señaló en un comunicado que había agentes en el lugar, ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Policía del condado Bates.

El accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Memorial de Butler. Butler está a unos 104 kilómetros (65 millas) al sur de Kansas City.

La aeronave estaba llevando a personas para hacer paracaidismo, reveló el sargento de la Patrulla de Carreteras Justin Ewing. Añadió que los servicios de emergencia recibieron una llamada de que un avión había caído y estaba envuelto en llamas alrededor de las 11:30 de la mañana del domingo.

De momento no hay más detalles, indicó.

“Cayó en un campo adyacente al aeropuerto, pero creo que están cerrando la carretera solo como precaución”, dijo Ewing.

El accidente será investigado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, declaró.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.