Un vuelo de American Airlines que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, con destino a Charlotte, Carolina del Norte, tuvo que ser desviado el martes a Miami tras experimentar una fuerte turbulencia que dejó al menos una persona lesionada.

La tripulación del vuelo 3187 declaró una emergencia luego de enfrentar turbulencia al norte de República Dominicana, según reportaron WCNC Charlotte y WSVN 7News.

Un vuelo de American Airlines que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, con destino a Charlotte, Carolina del Norte, tuvo que ser desviado el martes a Miami tras encontrarse con una fuerte turbulencia que dejó al menos una persona lesionada. La tripulación del vuelo 3187 declaró una emergencia tras sobrevolar el norte de la República Dominicana y experimentar turbulencia severa, según reportaron WCNC Charlotte y WSVN 7News. ( Flightradar24 )

La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde fue recibida por personal del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade.

La persona lesionada fue atendida en el lugar, reportó WSVN 7News.

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La pasajera Kayla Ray relató que el vuelo transcurría con normalidad hasta que comenzó a sacudirse.

“Era un viaje normal, todo iba tranquilo. De momento desperté y estaba boom, boom, boom, boom. Pensé que estaba soñando, pero era turbulencia”, expresó a WCNC Charlotte.

“De repente, todo fue pánico. Todo el mundo gritaba. Se escuchaba a personas orando en todo tipo de idiomas, incluso en idiomas que ni siquiera sabía que existían”, aseguró Ray.

En un comunicado enviado a los medios, American Airlines confirmó que el avión fue desviado luego de enfrentar una turbulencia “inesperada”.

“El vuelo 3187 de American Airlines fue desviado a Miami y aterrizó de forma segura tras encontrar una turbulencia inesperada durante el trayecto. Agradecemos a nuestra tripulación por su profesionalismo y a nuestros clientes por su comprensión”, indicó.

Posteriormente, los pasajeros abordaron otro avión para completar el viaje hacia Charlotte.