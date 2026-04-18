Una amplia franja de Estados Unidos quedó marcada por la destrucción de casas y edificios tras una ráfaga de vientos huracanados y supuestos tornados que arrancaron techos, derribaron árboles y dejaron intransitables carreteras rurales por los escombros el sábado.

No se reportaron víctimas mortales tras las tormentas del viernes, que azotaron el Alto Medio Oeste y provocaron la última oleada de mal tiempo que ha afectado a la región. Las autoridades prepararon a los residentes para una larga recuperación en algunas comunidades rurales.

“Tenemos muchísima suerte de que esta tormenta no haya causado víctimas mortales ni heridos graves”, declaró el sheriff del condado de Stephenson, Steve Stovall, refiriéndose a la tormenta que azotó Lena, Illinois.

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Las autoridades de Wisconsin y Minnesota se hicieron eco de estas declaraciones.

En el centro de Wisconsin, un supuesto tornado que azotó las ciudades de Kronenwetter y Ringle dejó casas dañadas y algunos residentes atrapados brevemente en sus sótanos, según informó a la prensa el jefe de bomberos de Ringle, Chris Kielman.

El sheriff del condado de Marathon, Chad Billeb, declaró que no había visto tanta devastación en sus 34 años de servicio policial.

“Mucha gente va a necesitar mucha ayuda”, dijo Billeb.

En Kronenwetter, los vecinos se ayudaban mutuamente a retirar los escombros de sus propiedades, y Wisconsin Public Service trabajaba para restablecer el suministro eléctrico. El jefe de policía, Terry McHugh, indicó que podría ser un proceso largo.

Señaló que la Fundación Comunitaria del Centro Norte de Wisconsin se ha asociado con United Way del condado de Marathon para ayudar a los residentes cuyas casas resultaron dañadas.

En el condado de Olmsted, Minnesota, las autoridades del sheriff informaron que los tornados causaron daños de diversa magnitud. Al menos 30 viviendas resultaron dañadas en el municipio de Marion, varias de ellas con daños considerables. Las autoridades fueron casa por casa para comprobar el estado de los residentes.

El Servicio Nacional de Meteorología indicó que los daños probablemente fueron causados por tornados y que se realizarían inspecciones de las zonas afectadas durante el fin de semana.

El viernes en Illinois, Leo Zach, de 14 años, acababa de llegar al salón de ensayos de la banda de la escuela secundaria para un concurso de música cuando el edificio comenzó a temblar y se cortó la luz. El salón estaba lleno de estudiantes, algunos muy asustados y con ataques de pánico.

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“Definitivamente tuve mucha suerte de que esto no haya sucedido”, dijo. “Solo intentaba mantener la calma y ayudar a los demás”.

Al salir, encontraron algunas ventanas del gimnasio destrozadas y parte del techo de la escuela arrancada.

Fotos y videos publicados en internet mostraban un garaje completamente destruido, ladrillos arrancados de los edificios y cercas demolidas.

Lena es un pueblo de casi 3000 habitantes, ubicado a unos 188 kilómetros al noroeste de Chicago.

Rachel Nemon iba a recoger a su hijastro de la escuela secundaria de Lena cuando tuvo que entrar a un lavadero de autos para resguardarse de la tormenta. Vio cómo un gran árbol era arrancado de raíz y saltaban chispas a pocos metros de ella.

“Esto es algo que se ve en internet, no en la vida real, especialmente en un pueblo pequeño de Illinois”, dijo.