Washington. El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de ejecutar la controvertida política migratoria del presidente Donald Trump, respondió este jueves a las críticas vertidas por la congresista republicana María Elvira Salazar sobre los agresivos procesos de deportación y aseguró que “no habrá amnistía” para inmigrantes ilegales “le guste o no” a la legisladora de Florida.

“Le guste o no a la congresista Salazar, los hombres y mujeres del ICE (siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) están haciendo cumplir las leyes aprobadas por el Congreso”, explica el Departamento en una respuesta remitida a EFE.

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“Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario (Markwayne Mullin), no habrá amnistía para los inmigrantes ilegales. Ni ahora ni nunca. El Departamento de Seguridad Nacional está enfocado en llevar a cabo la campaña de deportación masiva más histórica de la historia de Estados Unidos, tal como prometió el presidente Trump”, añade la réplica.

El texto responde a un vídeo publicado este mismo jueves en redes por la republicana Salazar, estrecha aliada de Trump y quien busca la reelección en los comicios legislativos del 3 de noviembre, en el que afirmó que la política migratoria del mandatario ha ido “demasiado lejos” y ha provocado que muchos latinos que votaron por él en 2024 se sientan traicionados.

La congresista cubanoestadounidense de Florida, estado donde los hispanos representan más del 26 % de la población, citó los datos de detenciones de ICE de julio pasado y lamentó que el 50 % de los migrantes arrestados no hubiera sido condenado ni tuviera cargos en su contra.

“Que quede claro: lo único que Estados Unidos debería ofrecer a los inmigrantes ilegales es un boleto de ida a sus países de origen o un generoso cheque de 3,000 dólares para que se autodeporten de inmediato. No ignoraremos el Estado de derecho”, concluye el escrito remitido por el Departamento, del que depende ICE, sobre los argumentos dados por la legisladora.

El mensaje de Salazar, una figura clave del conservadurismo hispano en Florida, llega seis semanas antes de las elecciones de medio mandato, en las que aspira a obtener por cuarta vez consecutiva un asiento en la Cámara de Representantes.

Aunque la expresentadora de televisión es clara favorita en su distrito electoral, los comicios podrían suponer un vuelco en la política estadounidense debido al desgaste de Trump en las encuestas y la amenaza real de que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Encuestas recientes destacan especialmente el descontento de la comunidad hispana con Trump ante la dureza de sus medidas migratorias, un grupo de votantes que fue clave para su victoria en las últimas elecciones presidenciales.