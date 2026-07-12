Parte de los restos de Javeayah Harris, la niña de cuatro años que había sido reportada como desaparecida por sus padres en Carolina del Sur, fueron encontrados este pasado fin de semana, según confirmaron las autoridades.

El sheriff del condado de Aiken, Marty Sawyer, confirmó que los padres de la menor, Johmarea Harris y Michilae Herring, presuntamente utilizaron “sustancias químicas corrosivas y otras herramientas” para intentar acelerar la destrucción del cuerpo de la niña.

Javeayah había sido reportada como desaparecida el pasado 30 de junio, cuando su madre informó que la habían perdido de vista alrededor de las 8:15 p.m. en la residencia familiar en Aiken, Carolina del Sur. Tras la supuesta desaparición, autoridades locales, estatales y federales iniciaron una intensa búsqueda por tierra y aire, además de colocar vallas publicitarias digitales con la fotografía de la menor en la región.

PUBLICIDAD

Javeayah Harris ( Aiken County Sheriff's Office )

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado días después, cuando el sheriff Sawyer anunció el arresto de ambos padres y señaló que las autoridades creían que Javeayah había fallecido y que probablemente llevaba aproximadamente un mes muerta al momento de ser reportada como desaparecida.

Desde entonces, las autoridades continuaron la búsqueda de sus restos, hasta que el pasado 9 de julio informaron el hallazgo de partes de su cuerpo en el embalse Cedar Creek, a unas 100 millas de Aiken.

Los padres de Javeayah Harris fueron arrestados ( Fotocaptura )

Los restos encontrados fueron sometidos a pruebas y, según explicó el sheriff a USA Today, los análisis confirmaron que pertenecían a la “descendencia biológica” de ambos padres. Las autoridades indicaron que existe poca esperanza de recuperar más restos, debido a que, según Sawyer, los padres tomaron medidas “extensas y deliberadas” para destruir y ocultar evidencia.

“No me referiré a ellos como ‘mamá y papá’ ni como ‘madre y padre’. No merecen ese título”, dijo el funcionario, al tiempo que expuso que el caso ha sido “desgarrador para nuestra oficina y para todas las agencias del orden público en el estado que han trabajado incontables horas para encontrar cada pieza de evidencia con la esperanza de traer a Javeayah de regreso a casa”.

Ambos padres enfrentan cargos por homicidio mediante abuso infantil. Además, tras el hallazgo de los restos de la menor, las autoridades añadieron un cargo por destrucción y profanación de restos humanos. Herring también enfrenta un cargo adicional por presentar un informe policial falso. Ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.