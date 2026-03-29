NUEVA YORK. El hombre acusado de los infames asesinatos en serie de Gilgo Beach, en Long Island, tiene la intención de declararse culpable el próximo mes, según dos personas familiarizadas con su decisión.

Rex Heuermann, un exarquitecto acusado de asesinar a siete mujeres a lo largo de 17 años, cambiará su declaración de inocente en su próxima audiencia judicial, programada para el 8 de abril, indicaron las fuentes.

Las dos personas, ambas involucradas en el caso, hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que la declaración aún no se ha presentado ante el tribunal. Una de las fuentes afirmó que las familias de las víctimas y la familia de Heuermann ya han sido notificadas de la decisión.

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Los abogados de Heuermann no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en busca de comentarios.

Sin embargo, aún pueden ocurrir muchas cosas antes de la fecha de la audiencia. Heuermann simplemente puede cambiar de opinión, y cualquier declaración de culpabilidad también tendría que ser aceptada por un juez.

Heuermann, de 62 años, tenía previsto comparecer ante el tribunal en septiembre. Permanece bajo custodia desde su arresto en julio de 2023 y anteriormente había declarado su inocencia. Su intención de cambiar su declaración fue reportada inicialmente por Newsday.

Los fiscales han afirmado que las pruebas de ADN, los datos de teléfonos celulares y las pruebas encontradas en el registro de la casa de Heuermann en Massapequa, Nueva York, lo vinculan con las víctimas, todas ellas mujeres jóvenes dedicadas al trabajo sexual.

Los restos de varias víctimas fueron hallados en un tramo aislado de la carretera costera, aunque algunos restos se encontraban dispersos en otras zonas remotas.

Entre las víctimas se encuentran Melissa Barthelemy, Maureen Brainard-Barnes, Amber Lynn Costello, Sandra Costilla, Valerie Mack, Jessica Taylor y Megan Waterman.

El fiscal de distrito del condado de Suffolk, Ray Tierney, declinó hacer comentarios al ser contactado el jueves por la noche, al igual que Gloria Allred, una destacada abogada de California que representa a algunas de las familias de las víctimas.

La investigación de un posible asesino en serie de Long Island salió a la luz pública en 2010, cuando la policía, que buscaba a una mujer desaparecida, descubrió numerosos restos humanos en la maleza a lo largo de Ocean Parkway, cerca de Gilgo Beach.

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A lo largo de los años, los investigadores utilizaron análisis de ADN y otras pistas para identificar a las víctimas. En algunos casos, lograron vincularlas con restos encontrados años antes en otras partes de Long Island.

Los investigadores tardaron años en identificar a Heuermann como posible sospechoso.

Una nueva investigación del caso sin resolver lo identificó por primera vez como el posible culpable en 2022. Los detectives vincularon a Heuermann con una camioneta que un testigo afirmó haber visto cuando una de las víctimas desapareció en 2010.

Posteriormente, los investigadores que vigilaban a Heuermann recuperaron un trozo de corteza de pizza que había tirado a la basura y lo utilizaron para vincularlo con el ADN de un cabello recuperado del cuerpo de una de las víctimas.

Los datos del teléfono móvil también mostraron que Heuermann estuvo en contacto con algunas de las víctimas justo antes de su desaparición, y una revisión de sus búsquedas en internet reveló un historial de consumo de pornografía violenta con torturas, así como de búsqueda de información sobre la investigación de los asesinatos.

El año pasado, los investigadores recuperaron archivos del ordenador de Heuermann que describieron como un “plan maestro” para los asesinatos, incluyendo una serie de listas de verificación con recordatorios para limitar el ruido, limpiar los cuerpos y destruir las pruebas.

En los últimos meses, el juez del caso rechazó las mociones de los abogados de Heuermann para excluir ciertas pruebas de ADN del juicio, así como para dividir el caso en varios juicios.