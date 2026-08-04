Shukur Aikebaer, un hombre de 60 años y padre de tres, residente de Chino Hills en California fue asesinado a balazos, presuntamente por su jefe, quien lo secuestró el pasado miércoles, según reseñó el Daily Mail.

El crimen fue captado en video.

El hombre fue secuestrado frente a su casa, cuando salió a inspeccionar el panel eléctrico de la vivienda, tras un apagón. Fue en ese momento cuando según las autoridades, Zhengfeng Bo, de 67 años y Jianquan Bo, de 66, interceptaron a Aikebaer y lo hicieron abordar un vehículo a la fuerza.

Ambos hombres protagonizaron una persecución a alta velocidad que se extendió por tres minutos. Tras la persecución, visuales de una cámara de vigilancia muestran a Jianquian salir del auto, abrir el baúl, donde se hallaba Aikebaer y dispararle. Al llegar al lugar las autoridades, intercambiaron disparos con Jianquan, quien fue declarado muerto en la escena. Zhengfeng fue arrestado poco después.

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Zhengfen era el jefe de Aikebaer, según registros comerciales a los que tuvo acceso el California Post. El rotativo informó que ambos hombres trabajaban para una empresa llamada Panshi, una compañía de inversiones inmobiliarias que operaba desde la casa de Zhengfeng.

Al parecer, ambos hombres también tenían participación en otra empresa que mantenía una disputa legal con Panshi, ascendente a $20 millones, en relacion a un complejo de apartamentos.

Según un abogado que representaba a Zhengfeng, éste demandó a los antiguos administradores del complejo, los que alegadamente no le permitían tomar control del mismo.

El abogado describió a Aikebaer como un intermediario que oportunamente, habría presentado a las partes involucradas en el pleito.

Familiares rinden homenaje a Aikebaer

Una de las hijas de la víctima lo describió a NBC Los Ángeles como “el mejor padre del mundo”.

Trascendió que se creó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios de Aikebaer.

“Ayuda a la familia Aikebaer. Necesitan ayuda económica urgente para cubrir los gastos derivados de esta crisis imprevista. Con tu donación, brinda consuelo a esta familia afligida que ha perdido a su padre y esposo, quien falleció trágicamente en el asesinato de Chino Hills. La familia ha sufrido una tragedia inimaginable cuando su padre fue secuestrado y asesinado en su casa mientras su hija y su esposa se encontraban allí. Ninguna familia debería tener que soportar el dolor de perder a un ser querido de forma tan repentina e inesperada, especialmente en un acto de violencia tan sin sentido. Mientras la familia afronta esta trágica pérdida, también se enfrentan a la pérdida de su único sostén. Era cariñoso, generoso y la persona más amorosa. Fue un padre maravilloso para sus tres hermosas hijas y un esposo amoroso para su esposa”, lee la publicación en GoFundMe.