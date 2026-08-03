Continúa bajo investigación el caso de una oficial de la Policía de los Estados Unidos que murió, presuntamente, luego de someterse a una cirugía estética para el retiro de unos implantes mamarios, durante el fin de semana en República Dominicana.

La víctima ha sido identificada como Rebeca De Paula, de 31 años, quien había llegado al país con el objetivo de realizarse la intervención quirúrgica estética en una clínica del Distrito Nacional.

Esta información la dio a conocer el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, en la sede de la institución.

“Por el momento, la Policía Nacional, nuestros oficiales investigadores y el Ministerio Público están a la espera de la autopsia y de la necropsia que está realizando el Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses) para poder nosotros como Policía Nacional y los investigadores dar seguimiento al caso ya oportunamente”, sostuvo.

Agregó que cuando se finalice la investigación, ofrecerá más detalles.

“Nosotros tenemos conocimiento de algunos detalles, pero no somos como facultativos en el área de la salud para dar esos detalles, entendemos que los aspectos médicos deben de ser tratados por peritos en la materia y nosotros vamos a esperar los resultados de la autopsia y la necropsia que habrá del Inacif”, dijo.