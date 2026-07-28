Cuatro personas fallecieron el lunes al quedar atrapadas en un vehículo que cayó a uno de los charcos del balneario conocido como La Neverita, en el río Nizao, en la provincia Peravia de República Dominicana.

Según el reporte forense, fallecieron Karlos Jamil Lorenzo Gilarranz, de 34 años; Gabriel Rafael Joa Rondón, de 31; Aldy Chamir Royer Frías, de 34; y Ginneudy Alcántara Suero, de 23.

Todos eran residentes en Santo Domingo, según indicó el reporte policial.

De acuerdo con versiones preliminares, el grupo de amigos se retiraba del lugar durante la noche en una guagua Chevrolet Tahoe cuando perdieron el control del vehículo y cayeron al fondo de uno de los charcos, quedando atrapados en el interior.

En el levantamiento de los cadáveres intervinieron unidades del Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad (911), la Policía Nacional, médicos forenses y el Ministerio Público.

Año tras año, se reportan más muertes en este lugar del río Nizao, sin que las autoridades puedan controlar la visita de bañistas.

Durante Semana Santa, este balneario suele ser uno de los principales lugares clausurados en la provincia para evitar tragedias.