Una madre en Oregon presentó una demanda contra el estado y un hogar de cuidado para adultos tras la muerte de su hijo, un hombre de 31 años con una condición genética que le provocaba hambre compulsiva y una búsqueda constante de alimentos. Según la querella, el fallecimiento ocurrió luego de que consumiera comida en mal estado que presuntamente mantenía almacenada en su habitación.

La demanda, radicada el 13 de mayo de 2026 y obtenida por la revista People, fue presentada por Martha Hutton tras la muerte de su hijo, Lee Massie-Hardy, ocurrida el 14 de mayo de 2023. En el documento legal, Hutton sostiene que hubo negligencia por parte de quienes estaban encargados de supervisar y atender las necesidades médicas y alimentarias de Massie-Hardy.

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De acuerdo con la querella, Massie-Hardy padecía síndrome de Prader-Willi, un trastorno genético poco común que provoca hiperfagia, una sensación constante de hambre que puede derivar en obesidad severa y otras complicaciones. La Mayo Clinic describe esta condición como una alteración que impide a las personas sentirse satisfechas después de comer.

La demanda argumenta que el hombre tenía dificultades para controlar su ingesta de alimentos y desarrollaba conductas compulsivas relacionadas con la búsqueda y acumulación de comida. “Su cuerpo no podía decir si estaba lleno o no”, señala el documento judicial, añadiendo que esto lo llevaba a consumir productos inseguros o en mal estado.

Además del síndrome de Prader-Willi, Massie-Hardy enfrentaba múltiples problemas de salud, entre ellos obesidad mórbida, asma, insuficiencia cardíaca, escoliosis, apnea del sueño y trastornos del estado de ánimo. Según la querella, estas condiciones hacían indispensable un estricto control sobre su alimentación y peso corporal.

El documento sostiene que el hombre residía en un hogar de cuidado para adultos y contaba con un plan individualizado de atención que establecía medidas específicas para limitar su acceso a alimentos. Entre ellas figuraban mantener el refrigerador bajo llave y evitar que acudiera solo a establecimientos donde pudiera obtener comida.

Sin embargo, la demanda asegura que esas restricciones no se aplicaron adecuadamente. El texto indica que el 12 de abril de 2023 Massie-Hardy fue sorprendido con alimentos robados durante un programa diurno y que continuó acumulando productos perecederos en su habitación. Pese a ello, supuestamente se le permitía salir sin supervisión y regresar con comida sin que el personal revisara lo que llevaba consigo.

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La querella afirma que el consumo de alimentos perecederos que permanecían sin refrigeración provocó que Massie-Hardy desarrollara una enfermedad aguda. El 1 de mayo de 2023 acudió a una sala de emergencias aquejado de dolor abdominal, náuseas y vómitos, y regresó nuevamente al día siguiente.

Según el documento, los médicos evaluaron posibles diagnósticos como gastroenteritis viral o una enfermedad transmitida por alimentos. Días después, el 13 de mayo, volvió al hospital con dificultad respiratoria y complicaciones relacionadas con la retención de líquidos y sus padecimientos cardíacos. Falleció al día siguiente.

La demanda sostiene que “el acceso sin restricciones a alimentos inseguros, pese a los riesgos conocidos y las salvaguardas requeridas”, desencadenó la crisis médica que terminó con su vida.

Hutton presentó la acción legal contra el Departamento de Servicios Humanos de Oregon, Duressa Teshite Adult Foster Home LLC y la Oficina de Servicios para Discapacidades del Desarrollo. La madre acusa a las entidades de negligencia, muerte injusta, abuso físico de una persona vulnerable y violaciones a los derechos civiles de su hijo, alegando que no se siguió el plan de cuidado diseñado para protegerlo.