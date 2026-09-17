NEWCOMB, Nuevo México. Tres personas murieron tras ser arrastradas por una inundación el miércoles en la madrugada en la Nación Navajo, en el noroeste de Nuevo México, informaron las autoridades.

Agentes de la policía tribal recibieron un reporte sobre personas que estaban siendo arrastradas por el agua cerca de la comunidad de Newcomb. La llamada, aproximadamente a las 12:30 de la mañana, se efectuó tras un día de fuertes lluvias que dejó carreteras y otras zonas inundadas con agua estancada. Durante la noche se registraron más lluvias.

Equipos de búsqueda acudieron al lugar y encontraron los cuerpos de dos adultos y un niño. Las autoridades no dieron a conocer detalles sobre las circunstancias, más allá de señalar que se investigan las muertes por ahogamiento.

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El presidente de la Nación Navajo, Buu Nygren, expresó sus condolencias y agradeció a los rescatistas por trabajar durante la noche en condiciones difíciles y peligrosas mientras buscaban a las personas.

“A la familia, parientes y seres queridos que hoy están de luto, les ofrecemos nuestras más profundas condolencias”, escribió Nygren en redes sociales. “Oramos para que estén rodeados de fortaleza, consuelo y del amor de su familia y de la comunidad en los días difíciles que vienen”.

El Servicio Meteorológico Nacional en Albuquerque emitió un informe especial el martes, en el que advirtió que se tenían previstas numerosas tormentas eléctricas —y generalizadas— en los próximos días. El organismo reiteró las advertencias nuevamente el miércoles, al señalar que se preveía que los niveles de humedad estuvieran cerca de máximos históricos para mediados de septiembre.

Se pronosticaron lluvias excesivas hasta el jueves en zonas de toda la región de Four Corners, llamada así por la confluencia de las fronteras de Nuevo México, Arizona, Utah y Colorado. Había alertas por inundaciones repentinas para partes del noroeste de Nuevo México. En Arizona, los meteorólogos emitieron un aviso para estar alerta por inundaciones repentinas para gran parte de las zonas central y norte de ese estado.

Nygren se sumó al llamado para que los residentes extremen precauciones.

“Las condiciones pueden cambiar rápidamente, y el agua en movimiento puede ser peligrosa, incluso en lugares que conocemos bien”, advirtió. “Ningún destino vale la pena arriesgar su vida ni la de quienes viajan con usted”.

Hace sólo unas semanas también hubo inundaciones en el Gran Cañón, donde tres excursionistas fueron arrastrados y decenas más fueron rescatados después de que fuertes lluvias llevaran torrentes de agua por el arroyo Bright Angel.