MEMPHIS, Tennessee. Las autoridades informaron que están investigando el hallazgo de los restos no identificados de tres niños, de entre 3 y 7 años de edad, en Memphis, que podrían haber permanecido allí durante años.

En una conferencia de prensa el miércoles, la jefa de policía de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, declaró que el 8 de marzo, una persona que paseaba a su perro encontró un cráneo cerca de una zona boscosa y lo reportó a la policía. Esto dio lugar a búsquedas adicionales durante los días y semanas siguientes. Un perro rastreador de cadáveres condujo a las autoridades a una tubería de drenaje que posteriormente fue inspeccionada con cámaras. El 1 de abril, los investigadores encontraron otro cráneo, esta vez en el sistema de drenaje, indicó Davis.

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Al día siguiente, los equipos de búsqueda en la zona encontraron otros 14 huesos, agregó Davis.

Unos 170 efectivos de diversas agencias, desde el FBI hasta personal de búsqueda y rescate, rastrearon la zona el miércoles en busca de más evidencia que pudiera ayudar a identificar a los fallecidos, concluyó Davis. La policía indicó que esperaba cerrar la investigación en la escena del crimen, específicamente en esa zona de búsqueda, el miércoles por la noche.

La causa de la muerte aún se desconoce.

Las autoridades creen que no existe ninguna amenaza para la población. Davis afirmó que los niños no figuraban entre las personas reportadas como desaparecidas en el área de Memphis.

“Alguien tiene conocimiento de niños desaparecidos que hemos encontrado en esta zona”, declaró Davis. “Esto es desgarrador, es perturbador y, en este momento, contamos con numerosos recursos para ayudarnos a identificar a estos jóvenes y dar por concluida esta investigación”.