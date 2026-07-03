DEARBORN, Michigan. La policía de Michigan informó de un tiroteo ocurrido el viernes en un centro comercial de la ciudad de Dearborn.

El tiroteo tuvo lugar en el Fairlane Town Center, según el cabo Dan Bartok del Departamento de Policía de Dearborn. Indicó que la zona seguía activa el viernes por la tarde y que los agentes estaban investigando.

Un video publicado en redes sociales mostraba a personas huyendo del centro comercial tras escucharse disparos.

Oh wow Dearborn Michigan? Aren’t they filled to the brim wit….



Yikeys pic.twitter.com/QxlYvXmT67 — Michael (@MikeAndIke29) July 3, 2026

La policía, a través de una publicación en redes sociales, instó a la población a evitar la zona y las cadenas de televisión locales informaron de la evacuación del centro comercial.

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El Fairlane Town Center cuenta con más de 125 tiendas y restaurantes, según su sitio web.

Dearborn es un suburbio de Detroit con una población de más de 100,000 habitantes, ubicado a unos 15 kilómetros al oeste de Detroit.

El teniente Tyhrann Howard, especialista de la Policía Estatal de Michigan, declaró que la agencia está colaborando en la investigación y remitió las preguntas a la policía de Dearborn.

La persona que contestó el teléfono en el número de seguridad del centro comercial se negó a decir qué había sucedido.