El político iraní Ali Larijani lanzó hoy, martes, una advertencia al presidente estadounidense Donald Trump, a quien le dijo que tuviera cuidado de “no ser eliminado”.

Las declaraciones de Larijani se producen luego de que el Consejo de Expertos iraníes eligiera a Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo del país, tras la muerte de su padre y anterior líder, Ali Jameneí, en el ataque del pasado 28 de febrero a manos del ejército de Estados Unidos e Israel.

El religioso de 56 años es una figura de la que se sabe muy poco, la mayoría de los iraníes nunca han escuchado su voz y se le ve en público dos veces al año.

El presidente estadounidense indicó posteriormente que Jameneí “no durará mucho” y, anteriormente, había pedido ser parte del proceso de elección del nuevo líder iraní.

Hoy, Larijani le salió al paso a Trump y le advirtió que cualquier intento de interferencia extranjera en los asuntos internos de Irán sería un grave error que tendría consecuencias severas.

“Ni siquiera aquellos más poderosos que ustedes podrían eliminar a la nación iraní. Cuídense”, añadió Larijani a través de la referida red social.

— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026

Desde que se lanzó la ofensiva estadounidense en la región, Trump ha sido objeto de amenazas por parte de Irán en múltiples ocasiones, en las que se advierte sobre represalias directas hacia el presidente.

El mandatario estadounidense, sin embargo, ha restado importancia a las amenazas y, en cambio, ha advertido que Estados Unidos respondería con un golpe más duro a Irán si, por ejemplo, continúa impidiendo el paso del petróleo por el estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital por donde transita aproximadamente el 20 % de la producción mundial de petróleo, lo que ha generado preocupación sobre el impacto en los mercados energéticos globales y los precios del crudo.

Desde hace semana y media, Estados Unidos lanzó, en conjunto con Israel, una operación contra Irán, que ha dejado hasta ahora siete soldados estadounidenses muertos.

Entre los militares que perdieron la vida se encuentran: el capitán Cody Khork, de 35 años y originario de Florida; el sargento Noah Tietjens, de 42 años y natural de Nebraska; la sargento Nicole Amor, de 39 años y de Minnesota; y el sargento Declan Coady, de 20 años y residente de Iowa.

Soldados estadounidenses que murieron en ataques de Irán. ( @RapidResponse47 )

También fallecieron el suboficial mayor de tercera clase Robert Marzan, de 54 años y residente de Sacramento; el mayor Jeffrey O’Brien, de 45 años; y el sargento Benjamin N. Pennington, de 26 años.