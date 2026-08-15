Nueva York. La jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, advirtió este viernes a quienes “idolatran” a Luigi Mangione, el hombre que mató a tiros al director ejecutivo de una aseguradora médica en el centro de Manhattan en 2024, que “un asesino no es un héroe”.

“A aquellos que idolatran a Luigi Mangione les digo esto: la violencia no es una causa, el asesinato no es un mensaje y un asesino, decididamente, no es un héroe”, afirmó Tisch en una rueda de prensa a las puertas del tribunal donde Mangione admitió su culpabilidad.

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El hombre de 28 años admitió hoy ante una jueza federal que investigó, buscó y disparó causando la muerte a Brian Thompson, el director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, cuando este se dirigía a una conferencia en un céntrico hotel la mañana del 4 de diciembre de 2024.

Mangione dijo en la vista judicial que sus acciones estaban motivadas por años de dolor intenso debido a una lesión de espalda y de lidiar con el sistema de seguros y aseguró que tras enviar un correo a la empresa fingiendo ser un inversor recibió una respuesta mucho más rápida que como paciente.

28 Fotos Acusado por muerte de CEO de UnitedHealthcare fue el mejor estudiante en un prestigioso instituto.

Los casquillos de bala hallados en la escena del crimen estaban inscritos con las palabras “negar”, “defender” y “deponer”, que según los expertos reflejaban su odio hacia la industria de los seguros médicos en Estados Unidos, el único país desarrollado que no ofrece atención médica universal.

No obstante, desde que se revelaron las primeras fotos de Mangione, surgió un movimiento de admiración tanto por su causa como por su aspecto físico, que han llenado internet de “memes” y “merchandising” a su favor, además de apoyarle con cartas, presencia en las audiencias o dinero.

“Luigi Mangione llevó a cabo un acto despiadado de violencia que conmocionó a esta ciudad, y su declaración de culpabilidad de hoy es un momento importante de rendición de cuentas por este crimen atroz”, dijo hoy Tisch, que agradeció los esfuerzos de la Policía de Nueva York para capturarlo.