Olivia Eckels, una joven estadounidense, se volvió viral tras publicar un video en el que documentó una carrera de 35 minutos a -8 grados Celsius en Ohio, Estados Unidos.

La grabación, difundida en redes sociales, mostró la acumulación de hielo en su rostro durante el recorrido. Un día después acudió a urgencias, donde un médico le diagnosticó congelación en los oídos.

La joven decidió salir a correr cuando la temperatura marcaba -8 °C con el objetivo de evidenciar cómo el frío extremo afecta el rostro durante la actividad física. En el video explicó: “Por si no lo sabías, así es como se ven las carreras en Ohio ahora”.

Durante la grabación, que describió como una “carrera ligera” de 35 minutos, se observa hielo acumulado en las zonas donde transpiraba. Más adelante añadió: “Mírame sufrir quemaduras de primer grado durante una carrera de casi 5 km a -8 grados. Definitivamente aprendí la lección”.

Atención médica tras los síntomas

Al día siguiente publicó otro video acompañado del mensaje: “Cuando tienes que usar orejeras en todas partes porque te congelaste mientras corrías”. Posteriormente acudió a un servicio de urgencias para evaluar las lesiones.

En el centro médico, un profesional de salud le confirmó la presencia de congelación en los oídos. Según relató la joven: “Dijeron que no se puede hacer nada. Se curará solo”.

La congelación puede implicar daños en la piel y los tejidos subyacentes. En situaciones de mayor gravedad, estas lesiones pueden derivar en necrosis tisular.

Eckels informó que sus oídos evolucionan de forma favorable y que no ha perdido tejido. Tras la experiencia, reconoció: “Sé que fue una estupidez.”