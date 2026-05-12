Según un nuevo análisis de la Oficina Presupuestaria del Congreso, el plan del presidente Donald Trump de colocar armas en el espacio -presentado como un programa de defensa antimisiles “Cúpula Dorada para Estados Unidos”- costará 1.2 billones de dólares, una suma mucho mayor que el precio inicial de 175,000 millones de dólares que dio el año pasado.

El informe no partidista de la CBO, publicado el martes, se describe como un análisis que refleja “un enfoque ilustrativo más que una estimación de una propuesta específica de la Administración”.

El sistema futurista fue ordenado por Trump en una orden ejecutiva durante su primera semana en el cargo. Dijo entonces que esperaba que el sistema estuviera “plenamente operativo antes del final de mi mandato”, que concluye en enero de 2029.

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“En los últimos 40 años, en lugar de disminuir, la amenaza de las armas estratégicas de próxima generación se ha vuelto más intensa y compleja con el desarrollo por parte de adversarios pares y casi pares de sistemas vectores de próxima generación”, dijo Trump en su orden ejecutiva, justificando la necesidad del sistema de defensa antimisiles.

El concepto del sistema de misiles se inspira, al menos en parte, en las defensas de varios niveles de Israel, a menudo denominadas colectivamente “Cúpula de Hierro”, que desempeñaron un papel clave en su defensa contra el fuego de cohetes y misiles de Irán y grupos militantes aliados, mientras prosigue la guerra contra Irán junto con Estados Unidos.

Se prevé que la Cúpula Dorada estadounidense incluya capacidades terrestres y espaciales capaces de detectar, interceptar y detener misiles en todas las fases principales de un posible ataque.

El Congreso ya ha aprobado unos 24,000 millones de dólares para la iniciativa de defensa antimisiles a través de la enorme medida fiscal y de gasto de los republicanos promulgada el verano pasado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.