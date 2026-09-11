Bradley Fetchet tenía 24 años y trabajaba en el piso 89 de la Torre Sur cuando el primer avión impactó el World Trade Center. Llamó a sus padres para contarles lo que había visto y decirles que estaba bien. Minutos después, el segundo avión se estrelló contra el edificio en el que se encontraba.

A las 8:46 de la mañana del 11 de septiembre de 2001, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center.

En ese momento, Bradley Fetchet, de 24 años, se encontraba trabajando en el piso 89 de la Torre Sur. Desde allí pudo observar las consecuencias del primer impacto y, consciente de la gravedad de lo que acababa de ocurrir, decidió llamar a sus padres.

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Primero se comunicó con su padre, Frank, para contarle lo sucedido.

Poco después llamó a su madre, Mary. Ella no pudo contestar, por lo que Fetchet dejó un mensaje de voz.

En la grabación, el joven intentó tranquilizarla. Le explicó que un avión se había estrellado contra una de las torres y le aseguró que él estaba a salvo en el segundo edificio.

“Estamos bien. Estamos en el World Trade Center Dos. Obviamente estoy vivo y bien aquí”, le dijo.

16 Fotos Los atentados de 2001 transformaron para siempre la seguridad de la aviación. Desde los controles de pasajeros y el equipaje hasta las puertas de las cabinas y los objetos que están prohibidos a bordo.

Pero también le contó algo que había presenciado desde el edificio.

Había visto a una persona caer desde uno de los pisos superiores de la Torre Norte.

“Vi a un hombre caer, probablemente desde el piso 91... hasta abajo”, relató en el mensaje.

Fetchet le explicó a su madre que la situación era aterradora, pero que esperaba permanecer en el edificio durante el resto del día. También le dijo que había llamado a su padre y le pidió que volviera a comunicarse con él más tarde.

Terminó el mensaje con una frase sencilla: “Te quiero”.

Minutos después, todo cambió

Bradley Fetchet no tuvo oportunidad de realizar otra llamada.

A las 9:03 de la mañana, aproximadamente unos minutos después de que dejara el mensaje a su madre, el vuelo 175 de United Airlines se estrelló contra la Torre Sur.

El avión impactó entre los pisos 77 y 85.

Fetchet se encontraba en el piso 89.

Nunca logró salir del edificio.

La llamada que había hecho a su madre, en la que intentaba tranquilizarla mientras describía el horror que acababa de presenciar, terminó convirtiéndose en uno de los últimos registros de su vida.

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Una tragedia que se convirtió en una misión

Después de perder a su hijo, Mary Fetchet transformó el dolor en una labor dedicada a ayudar a otras personas afectadas por acontecimientos traumáticos.

Junto con otros colaboradores, cofundó Voices Center for Resilience, una organización dedicada a apoyar a comunidades y personas que enfrentan las consecuencias de tragedias y eventos traumáticos.

El centro trabaja en iniciativas de recuperación y ofrece recursos y apoyo a largo plazo para sobrevivientes, familiares y comunidades afectadas.

Más de dos décadas después del 11 de septiembre, la historia de Bradley Fetchet permanece vinculada a una de las tragedias más documentadas de la historia reciente de Estados Unidos.