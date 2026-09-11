El gobierno de Puerto Rico realizó este viernes unos solemnes actos de recordación del 25 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, en el que estuvieron presentes líderes políticos y religiosos de la época.

En el acto oficial, celebrado en el Jardín Hundido de La Fortaleza, se recordó a las más de 3,000 víctimas, pero sobre todo a los 43 boricuas que fallecieron durante las incidencias reportadas en las Torres Gemelas, en Nueva York; en el Pentágono, en la capital federal, y en Shanksville, Pennsylvania. También se honró a los rescatistas que acudieron a ayudar durante la emergencia.

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23 Fotos Hace 24 años de la tragedia que dejó a todos en "shock".

Durante la actividad, encabezada por la gobernadora Jenniffer González Colón, un grupo de servidores públicos colocó flores blancas en una fuente del patio de la Mansión Ejecutiva en memoria de los fenecidos. Además, se guardó un minuto de silencio en la hora exacta en que ocurrieron los hechos.

La exgobernadora Sila María Calderón; el exalcalde de San Juan, Jorge Santini; el expresidente de la Cámara, Carlos Vizcarrondo; el senador José Luis Dalmau; el arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves y el ministro Josué Santiago recordaron qué hacían cuando un primer avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas.

“Detrás de cada nombre quedó una familia, una historia interrumpida y una ausencia. La Nación entera compartió aquel dolor y acompañó el duelo de quienes perdieron a seres queridos; Puerto Rico también lleva consigo la memoria del 11 de septiembre. Más de 40 puertorriqueños perdieron la vida aquel día”, expresó la primera ejecutiva.

14 Fotos Miles de bomberos, policías, paramédicos y voluntarios que participaron en las labores de rescate y limpieza en el World Trade Center han desarrollado enfermedades relacionadas con la exposición a una nube tóxica de polvo, humo y sustancias químicas.

Asimismo, la primera ejecutiva exhortó a no olvidar a quienes perdieron la vida aquel trágico día y en los años posteriores y a preservar sus historias para las nuevas generaciones.

Durante la ceremonia, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, leyó la proclama de la gobernadora, titulada “En memoria del 11 de septiembre, 25 años después”.

La proclama reconoce el impacto de los ataques en la Isla, que movilizó a Nueva York un contingente de 50 rescatistas y bomberos con tres perros de búsqueda, y rinde homenaje a quienes enfermaron o fallecieron en los años posteriores debido a las condiciones en las áreas afectadas.

Como parte central del evento, se reconoció la labor de cuatro servidores públicos que respondieron en primera fila durante los sucesos de 2001: el capitán Néstor Alonso, del Cuerpo de Bomberos, quien dirigió un mensaje sobre su experiencia en la zona cero; Pedro Cuvertier, paramédico y supervisor del Cuerpo de Emergencias Médicas; Gilberto Hernández, director interino en Ceiba del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD); y Oscar Sotomayor, rescatista del área de Vega Baja del NMEAD.