El sobrino de Donald Trump le salió al paso a las expresiones de su tío, el actual presidente de los Estados Unidos, quien aseguró en días recientes que llevó a un grupo de trabajadores a participar en las labores de rescate tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York, entre otros relatos.

Según reseño la revista People, Fred Trump III utilizó sus redes sociales para desmentir a su tío. En su cuenta de X, el sobrino de Trump, de 63 años, manifestó intenta “no hacer comentarios personales” sobre Trump, pero que, le ofende “la afirmación del presidente de que llevó a un grupo de trabajadores para ayudar”, al punto que necesita hablar sobre el asunto.

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“El único grupo que podría haber afirmado llevar al lugar habría sido el personal secretarial y de contabilidad de la Torre Trump”, sostuvo. “Conocía a muchos de ellos y estoy bastante seguro de que no estaban capacitados físicamente para ayudar (aunque, si hubieran podido, estoy seguro de que lo habrían intentado)”, añadió.

Durante años, Trump ha dado versiones diferentes sobre donde se encontraba cuando ocurrieron los ataques contra las Torres Gemelas, que cobraron la vida de sobre 3,000 personas, y lo que hizo durante y después de los ataques, incluyendo su supuesta participación en las labores de rescate en la Zona Cero

“Solo quiero agradecer a mi gente. Traje a muchos de los míos... Estaba construyendo un gran edificio en Nueva York y me llevé a todo el equipo allí abajo justo después de que sucediera, y no lo dudaron. Todos bajaron conmigo”, afirmó el presidente el martes durante un homenaje a las víctimas y rescatistas en la Casa Blanca.

There are two reports out today that relate to the tragedy of 9/11. I will comment on them today because doing so on the 25th anniversary this Friday would take away from the solemn memories. I try not to comment personally about my uncle, but his claim that he brought a crew of… — Fred Trump (@FredTrump_) September 9, 2026

“Fuimos un grupo grande de gente. Para ser honesto, no había mucho que pudiéramos hacer. Todo estaba devastado. Nadie había visto jamás algo así”, añadió.

También publicó múltiples fotos y videos en los que se le puede ver en las cercanías de la Zona Cero, días después del trágico evento. “Estuve allí, obviamente no el mismo día del colapso, pero sí poco después, con un gran grupo de trabajadores de la construcción,, publicó el presidente el martes en Truth Social. ”Todo lo que dije fue exactamente preciso y, para probarlo, adjunto videos míos allí con muchas de mis personas, incluido mi entonces jefe de Seguridad, Matthew Calamari, quien ha confirmado ese trágico viaje al bajo Manhattan en muchas ocasiones, lee la publicación del mandatario.

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Aunque en las fotos publicadas, se ve a Trump en el bajo Manhattan entre el 13 y el 18 de septiembre del 2001, en ninguna de las imágenes aparece en el área de impacto.

People citó a Barbara Res, una exvicepresidenta ejecutiva de la Organización Trump en la década de los 90, quien aseguró el martes al New York Times que si su exjefe hubiese estado en la Zona Cero tras los ataques terroristas, él se habría encargado de que hubiese una gran cobertura periodística sobre el evento. “Escucha, si él hubiera estado allí escoltado por bomberos y equipos de rescate, habría sido el titular del Times al día siguiente”, aseguró la exejecutiva.

El mismo día de los ataques, Trump emitió unas desafortunadas expresiones a una televisora de Nueva Jersey, en los que afirmó que tras el colapso de las Torres Gemelas, uno de sus edificios se convertiría en el más alto del bajo Manhattan.