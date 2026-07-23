Columbus, Ohio. Marcus L. Martin sintió un temor inmediato el domingo cuando vio a cinco adultos caminando dentro del río Scioto, con el agua a la altura de los muslos y la cintura. Como navegante frecuente de esta vía fluvial de Ohio, el pastor bautista sabía que el área donde se encontraban era peligrosa. Él cree que las personas que captó en una fotografía son el grupo que murió ahogado ese día.

“Solo recuerdo que me enseñaron que esa zona era algo peligrosa, en el sentido de que hay pendientes pronunciadas” y una caída rápida hacia el río, dijo a The Associated Press. Unos años antes, Martin había advertido a dos jóvenes que jugaban en el agua en ese mismo lugar que “tuvieran mucho cuidado”.

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Vio a cinco adultos dentro del agua y a dos niños jugando cerca, en la orilla cubierta de hierba, coincidiendo con la descripción del grupo ofrecida por las autoridades del condado de Delaware tras los ahogamientos.

En esta foto proporcionada por el pastor Marcus L. Martin, se muestra a un grupo de personas que él cree que fueron las víctimas de un reciente accidente por ahogamiento, mientras pescaban a lo largo del río Scioto, en Powell, Ohio, el domingo 19 de julio de 2026. ( Pastor Marcus L. Martin vía AP )

Pastor pudo haber tomado “la última foto” del grupo

Martin y su familia se alejaron en su bote para disfrutar de una hermosa tarde de verano. Pero cuando regresaron por el lugar aproximadamente dos horas después y vieron que el grupo todavía estaba dentro del río, Martin decidió tomar una fotografía.

“No sé qué fue. Dije: necesito capturar esta imagen”, relató.

Martin dijo que conoce bien el área por sus 10 años navegando allí y que consideró advertirles sobre el posible peligro. Sin embargo, a diferencia de cuando alertó a las dos personas años antes, había dos o tres botes entre él y el grupo, y no quería cruzar entre ellos ni provocar demasiadas olas en el agua.

Desde que se conoció la noticia de que cinco personas murieron ahogadas esa tarde, ha estado perdiendo el sueño por la decisión que tomó. La situación se siente “irreal”, dijo.

“Creo que la foto que tomé pudo haber sido la última imagen de ellos con vida”, expresó.

El río Scioto se observa cerca de la Reserva Hayden Falls el martes 21 de julio de 2026, en Dublin, Ohio. ( The Associated Press )

La imagen no llamó la atención inicial de las autoridades

El alguacil del condado de Delaware, Jeffrey Balzer, ha indicado que las autoridades creen que uno de los adultos comenzó a tener dificultades para nadar y que los demás fueron uno tras otro a ayudarlo. Los cinco fueron arrastrados bajo el agua y murieron. Los cuerpos de las dos mujeres fueron recuperados el domingo y los otros tres cuerpos al día siguiente.

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Ni la oficina de Balzer ni la agencia local de servicios médicos de emergencia respondieron de inmediato a solicitudes para verificar la fotografía y si las personas que aparecen en ella corresponden al grupo fallecido.

Martin dijo que está seguro de que el grupo que fotografió era el de las cinco personas que murieron el domingo; explicó que es poco común ver personas pescando o nadando en ese tramo del río. Añadió que intentó compartir la imagen tanto con las autoridades como con un reportero que estaba en la escena al día siguiente de los ahogamientos, pero nadie pareció interesado.

Autoridades de Honduras confirmaron el martes que cuatro de los cinco adultos eran ciudadanos hondureños. Uno de ellos era José Mario Pineda Díaz, de 33 años, y otra era su esposa, Marina Suyapa Regalado, de 28 años. Pineda era del departamento de Lempira y Suyapa del departamento de Cortés, según informó Flabia Zamora, directora de asuntos consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras.

Los nombres de la otra pareja y de la quinta persona serán divulgados una vez sus familias sean notificadas sobre sus muertes, indicó un portavoz de Balzer el miércoles.

Funcionarios permanecen en un área de operaciones luego de una misión de recuperación de varias personas que murieron mientras intentaban salvar a alguien en el río Scioto, en el suburbio de Powell, Ohio, el lunes 20 de julio de 2026. ( The Associated Press )

Estados Unidos y Honduras trabajan para identificar víctimas y ayudar a los niños

La embajada de Honduras informó que el gobierno está en contacto con las familias de las víctimas y que está ayudando a las autoridades locales a verificar sus identidades. En un comunicado, añadió que Honduras está preparada para repatriar a cualquiera de las víctimas si sus familiares así lo solicitan, un proceso que podría tardar seis semanas.

Dos niños de 8 y 10 años, hijos de una de las parejas, quedaron huérfanos tras la tragedia. Un conductor que pasaba por el lugar vio al niño gritando por su madre el día del accidente y llamó al 911.

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Scott Varner, portavoz de Servicios para Niños del condado de Franklin, dijo que los menores están bajo el cuidado de la agencia desde el lunes y que trabajan con familiares y amigos de la familia en Columbus que les están proporcionando un hogar temporal. Los niños recibieron apoyo de perros de terapia mientras enfrentaban el trauma, explicó.

El comunicado de la embajada hondureña indicó que el consulado se ha comunicado con familiares para conocer su estado y que está preparado para ayudar una vez que los parientes tomen una decisión sobre los próximos pasos para los niños.