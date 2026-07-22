Una autopsia independiente solicitada por la familia de Nolan Xavier Wells concluyó que la causa y la manera de la muerte del joven de 18 años son “indeterminadas”, a la espera de una investigación adicional.

El abogado de derechos civiles Ben Crump, quien representa a la familia Wells, anunció este miércoles los hallazgos preliminares ante un salón completamente lleno durante la convención anual de la NAACP en Chicago.

Personas hacen fila para despedirse de Nolan Xavier Wells durante el servicio fúnebre del joven de 18 años, el lunes 20 de julio de 2026, en Ocean Springs, Mississippi. ( The Associated Press )

Crump explicó que el informe de la autopsia no encontró evidencia de fracturas ni de lesiones profundas en los tejidos. También indicó que una “decoloración roja” en la parte posterior del cráneo de Wells fue descrita como “no concluyente” y que requiere una investigación más exhaustiva.

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Sin información adicional, el patólogo forense Robert Mitchell escribió que no podía descartar la posibilidad de que “factores no accidentales contribuyeran o causaran la muerte”.

Wells había viajado el 4 de julio a una isla frente a la costa de Mississippi junto a un grupo de amigos, quienes posteriormente regresaron al continente sin él. Su cuerpo fue encontrado dos días después flotando frente a la costa de la isla.

En su informe, el patólogo señaló varios desafíos propios de la autopsia independiente, entre ellos el estado de descomposición del cuerpo y las dudas aún sin resolver sobre si Wells estaba consciente cuando entró al agua.

Christine Wonsley (centro) está acompañada por su esposo, Elmore Wonsley (segundo desde la izquierda), el abogado Ben Crump (izquierda) y el reverendo Al Sharpton (derecha) durante el servicio fúnebre de su hijo, Nolan Xavier Wells, el lunes 20 de julio de 2026, en Ocean Springs, Mississippi. ( The Associated Press )

Debido a que una autopsia inicial fue realizada por el médico forense del estado de Mississippi, el cuerpo de Wells llegó sin los órganos internos ni las estructuras del cuello, lo que hizo imposible determinar si había sufrido una lesión cervical o si tenía agua en los pulmones, según el informe, que aclara que esa práctica no es inusual.

Aun así, la revelación, transmitida por Crump, provocó expresiones de asombro entre los varios cientos de asistentes reunidos en Chicago. El abogado pidió a las autoridades estatales que entreguen esas evidencias a la familia para que puedan ser examinadas como parte de su propia investigación independiente.

La oficina del médico forense de Mississippi, que aún no ha divulgado los resultados de la autopsia oficial del estado, no respondió a una solicitud de comentarios.

La segunda autopsia fue financiada por el exjugador de la NFL Colin Kaepernick, cuya organización Know Your Rights Camp ha costeado otras autopsias independientes en el pasado.

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“Esto es solo otra pieza del rompecabezas y, aunque nos aporta información importante, en este momento seguimos teniendo más preguntas que respuestas”, dijo Crump sobre los resultados.

Las circunstancias, aún desconocidas, que rodean la muerte de Wells han generado una intensa especulación en internet y han motivado llamados de líderes afroamericanos para que las autoridades locales actúen con mayor transparencia. Wells, quien era afroamericano, había viajado a la isla con un grupo de amigos de la escuela secundaria, todos ellos blancos.

Personas hacen fila para dar el último adiós durante el servicio fúnebre de Nolan Xavier Wells el lunes 20 de julio de 2026, en Ocean Springs, Mississippi. ( The Associated Press )

Actualmente se ofrece una recompensa de 125,000 dólares, financiada conjuntamente por el reverendo Al Sharpton, el actor y productor Tyler Perry y el exjugador de la NFL Terrell Owens, a cambio de información que conduzca al arresto y condena de los responsables relacionados con la muerte.

El anuncio de la autopsia se produjo dos días después de que Wells fuera sepultado en su ciudad natal de Ocean Springs, Mississippi.

Durante el funeral, Sharpton lamentó las “inconsistencias y preguntas sin respuesta” que han ensombrecido el duelo de la familia.

También cuestionó por qué los amigos de Wells lo dejaron atrás, se llevaron su teléfono y sus llaves y no reportaron su desaparición. Además, sugirió que los investigadores locales hablaron prematuramente con los medios al afirmar que no se sospechaba de un delito.

“La razón por la que tantas personas en todo el país están observando el caso de Nolan es por la historia de Mississippi”, añadió Sharpton. “No podemos permitir que alguien de las fuerzas del orden diga que no hubo indicios de un crimen antes de que concluya una investigación”.

El sheriff del condado de Jackson, John Ledbetter, indicó que las entrevistas iniciales sugieren que Wells decidió quedarse en la isla y que sus amigos creían que regresaría al continente con otra persona. También señaló que los amigos han estado cooperando con la investigación, que continúa en curso.

“Estamos tratando de ser lo más respetuosos y colaborativos posible”, afirmó Crump. “Pero siempre es preocupante para todos nosotros cuando estas investigaciones tardan tanto tiempo”.