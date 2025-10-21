La recién formada tormenta tropical Melissa continúa con vientos de 50 mph, según informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC en inglés).

“Los vientos máximos sostenidos están cerca de 50 mph (85 km/h) con ráfagas más altas. Se espera un fortalecimiento gradual durante los próximos días’, indicó el NHC en el boletín intermedio de las 2:00 de la tarde del martes.

Esos vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 115 millas (185 km) desde el centro.

Un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está investigando el sistema esta tarde y para el boletín de las 5:00 p.m. tendrá más información disponible.

Según el NHC, Melissa se mueve al oeste a 14 mph, pero “se espera una disminución en la velocidad de avance y un giro gradual al noroeste y al norte durante los próximos días. En la trayectoria pronosticada, se espera que Melissa se acerque a la porción suroeste de Haití y Jamaica a finales de esta semana”.

En Puerto Rico

Al momento, Puerto Rico se encuentra fuera del área de riesgo de recibir impactos directos relacionados a Melissa. No obstante existe la posibilidad de que lluvias de bandas exteriores lleguen a la Isla.

“Sobre Aruba, Puerto Rico y Jamaica se espera lluvia de 1 a 3 pulgadas hasta el viernes. Inundaciones repentinas y urbanas serán posibles a través de Puerto Rico hasta al menos el viernes”, describe el NHC.

Las condiciones máritimas también se verán afectadas.