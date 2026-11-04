Los demócratas finalmente consiguieron lo que querían en Texas.

Luego de varias décadas alejados del poder, los demócratas arrasaron el martes en todas las batallas electorales en el bastión más poblado de los republicanos, arrebatándole a los republicanos un escaño en el Senado federal, recuperando la mansión del gobernador y asegurando el control de la Cámara de Representantes estatal en una elección histórica que impulsó de la noche a la mañana el resurgimiento de un partido que ha pasado gran parte de los últimos 30 años peleando por migajas.

Las sorprendentes victorias mostraron cómo los votantes, frustrados por los altos precios y preocupados por la corrupción gubernamental, rechazaron de forma contundente al partido del presidente Donald Trump y dieron a los demócratas una base decisiva en un estado de cambios acelerados que —con casi 32 millones de habitantes— es una de las 10 economías más grandes del mundo.

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Su dominante actuación incluyó recuperar condados a lo largo de la frontera con México —donde los republicanos habían ganado terreno entre los votantes hispanos— y voltear escaños en el Congreso, a pesar de que los republicanos habían redistribuido distritos electorales para darse ventaja.

“Esta victoria es para cada texano que alguna vez se ha preguntado si alguien está escuchando”, afirmó el demócrata James Talarico después de ganar con holgura su contienda al Senado frente al republicano Ken Paxton, el atribulado fiscal general del estado.

“Los escuché. Los escuchamos. Y esta noche, el mundo los escucha”, añadió Talarico.

Los demócratas de Texas no habían ganado una campaña estatal desde 1994 y ahora tienen nuevos líderes en Talarico y Gina Hinojosa, quien desbancó al gobernador republicano Greg Abbott en una victoria que la convertirá en la primera gobernadora latina de Texas. También se quedaron con cargos de influencia como el de vicegobernador y fiscal general, ampliando la confirmación del sueño largamente postergado de los demócratas de que los cambios demográficos en el estado vendrían seguidos de un giro en el poder político.

Para el miércoles, los demócratas también habían borrado la mayoría republicana en la Cámara de Representantes del estado para asumir control del recinto y poner fin a un dominio del Partido Republicano que se remontaba a 2003.

A nivel nacional, la derrota encenderá las alarmas entre los republicanos, que dependen de ganar Texas en las elecciones presidenciales para mantener una camino hacia la Casa Blanca. En Florida, el gobernador saliente, el republicano Ron DeSantis, evaluó el daño.

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“Texas ha sido el estado republicano más significativo de este siglo. Una barrida demócrata en las contiendas estatales —y la posible captura de la Legislatura— elimina uno de los anclajes del Partido Republicano moderno”, publicó DeSantis en redes sociales. “Una pérdida enorme”.

El reto demócrata: Poner la victoria en práctica

La forma en que gobierne Hinojosa probablemente abrirá un cambio político y cultural drástico en el Capitolio de Texas, que en la última década aprobó una de las leyes contra el aborto más estrictas del país, medidas cada vez más agresivas contra la inmigración y una flexibilización de las leyes sobre tenencia de armas, incluso después de que Texas fue escenario de algunos de los peores tiroteos masivos del país en la última década.

Los demócratas no ganaron en Texas con promesas de dar marcha atrás en temas como el aborto, las armas de fuego, los derechos de las personas transgénero y el desvío del dinero de los contribuyentes hacia la educación privada. En cambio, hicieron campaña con ideas más populistas sobre la asequibilidad y con críticas a los centros de datos de inteligencia artificial y la corrupción.

“Deben esperar que hagamos el trabajo de la gente y trabajemos en las cosas por las que hemos estado luchando todos estos años”, afirmó el representante estatal Gene Wu, presidente de la bancada demócrata de la cámara baja.

“La gente está cansada de los abusos, cansada de los temas sin sentido que sólo le importan a la extrema, extrema derecha”, puntualizó.

Hinojosa, legisladora estatal que representa a un distrito liberal de Austin y creció en el valle del río Bravo —en la frontera con México— se distanció de la orgullosa marca progresista que llevaba en el Congreso estatal. En su lugar, rechazó los temas de guerra cultural y adoptó posturas populistas sobre una economía golpeada por los aranceles y una impopular guerra con Irán.

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“Los votantes han entregado un mandato por el cambio, y el cambio es lo que obtendrán”, afirmó Hinojosa. “Lideraremos con una política de valentía, no de conveniencia. El progreso no se detendrá por el partidismo y Texas no se doblegará ante nadie”.

Condados fronterizos vuelven a los demócratas tras inclinarse por Trump en 2024

Los demócratas lograron un enorme vuelco en los condados fronterizos que se desplazaron con fuerza —y de manera sorprendente— hacia Trump hace dos años. Los avances que los republicanos habían conseguido entre votantes hispanos conservadores prácticamente desaparecieron el martes.

La Encuesta de Votantes de AP, un sondeo amplio de más de 5,000 votantes texanos para el Senado, encontró que Talarico construyó una coalición basada en la diversidad: se ganó a la mayoría de los votantes jóvenes y de los votantes hispanos del estado. Este año, cerca de tres cuartas partes de los votantes menores de 30 años sufragaron por Talarico, al igual que aproximadamente el 60% de los votantes hispanos.

Hace apenas dos años, Trump había ganado Texas por un margen de dos dígitos.

“De cara a 2028, el Partido Republicano de Texas tiene mucho trabajo por hacer para iniciar el proceso de recuperar nuestro estado del control demócrata”, declaró el vicegobernador Dan Patrick, quien también perdió el martes.

Fuera de Austin, Karen Sites, una nutrióloga de 63 años, y su hija Sofía, de 21, votaron por los demócratas en el suburbio de Dripping Springs. Ambas habían acudido a las urnas con inquietud luego de que los demócratas habían declarado en ocasiones anteriores que recuperarían Texas, sólo para quedarse cortos.

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Sofía tiene un hermano o hermana transgénero y dijo que el respaldo de Talarico a los derechos de las personas trans y de la comunidad LGBTQ+ fue algo que las atrajo hacia su campaña. También comentó que estaba frustrada con las políticas republicanas sobre los centros de datos y la protección de la biodiversidad.

“Tengo esperanza”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.