Nueva York. Los principales indicadores de la bolsa de valores de Estados Unidos registraron fuertes ganancias este miércoles, en una jornada marcada por la derrota electoral del Partido Republicano, del presidente Donald Trump, que perdió el control exclusivo de Washington tras las elecciones de medio término.

El repunte se produjo mientras los inversionistas reaccionaban a los resultados electorales y al descenso en los precios del petróleo, cuyo referente internacional, el crudo Brent, cayó por debajo de los $100 por barril por primera vez en casi un mes.

El índice S&P 500 subió un 1.8%, mientras que el promedio industrial Dow Jones avanzó 1,524 puntos, equivalente a un 2.9%, a eso del mediodía, hora del este. Por su parte, el Nasdaq Composite registró un incremento de 2.1%.

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Aunque los resultados electorales provocaron movimientos en distintos sectores económicos, los estrategas de Wall Street habían advertido que los inversionistas no debían dejarse llevar demasiado por el resultado de los comicios, ya que el comportamiento del mercado a largo plazo depende más de las ganancias empresariales y las tasas de interés que de quién controla el Congreso.

“Las ganancias empresariales prevalecen sobre las elecciones”, señaló Brian Jacobsen, estratega económico principal de Annex Wealth Management.

Históricamente, las acciones suelen registrar un buen desempeño durante los meses posteriores a las elecciones de medio término, independientemente de cuál partido resulte ganador.

Sin embargo, el nuevo panorama político podría representar un escenario favorable para Wall Street, ante la posibilidad de que los demócratas asuman el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.

El mercado suele favorecer un gobierno dividido, pues reduce la posibilidad de que se aprueben cambios económicos drásticos.

No obstante, el presidente Trump conserva autoridad ejecutiva sobre asuntos importantes, como la defensa, la política exterior y determinados aspectos comerciales.

Para Carsten Brzeski, jefe global de macroeconomía de ING Bank, uno de los escenarios menos favorables sería que Trump adopte una postura más de confrontación tras los resultados electorales y reactive las tensiones relacionadas con los aranceles y el gasto militar de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Por el contrario, un panorama más optimista sería que el mandatario modere sus iniciativas y concentre sus esfuerzos en poner fin a los principales conflictos bélicos internacionales, además de evitar nuevas tensiones comerciales.

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Entre los sectores que registraron mayores movimientos estuvieron las compañías de energía renovable, las cadenas de tiendas de descuento y las empresas de servicios hospitalarios.

Las empresas de Trump y Musk sufren pérdidas

Entre las compañías más afectadas por los resultados electorales estuvo Trump Media & Technology Group, propietaria de la plataforma Truth Social, que sufrió una caída de 12.2% en sus acciones.

La empresa, cuyo principal negocio gira alrededor de la red social utilizada por el presidente Trump para publicar sus mensajes, ha experimentado un marcado descenso en su valor. Luego de alcanzar brevemente un máximo de $175 hace cinco años, sus acciones han perdido terreno hasta acercarse a los $5.

Los negocios del empresario Elon Musk también enfrentaron una jornada complicada. Las acciones de Tesla bajaron 3.4%, mientras que las de SpaceX retrocedieron 3%.

Musk, quien fue uno de los principales asesores de Trump, figura entre las posibles personas que podrían ser objeto de investigaciones por parte de un Congreso bajo control demócrata.

La industria de inteligencia artificial bajo presión

Las compañías vinculadas a la inteligencia artificial (IA) también enfrentaron dificultades en el mercado bursátil.

Trump ha sido uno de los principales promotores de esta industria, por lo que los triunfos demócratas en distintas partes del país podrían abrir paso a mayores regulaciones y restricciones para el sector.

Las preocupaciones sobre el desarrollo de esta tecnología han aumentado entre legisladores de ambos partidos. En particular, los inversionistas consideran que las victorias demócratas en Texas podrían retrasar la construcción de nuevos centros de datos destinados a sostener las operaciones de inteligencia artificial.

El sector ya enfrentaba presiones antes de las elecciones debido a las preocupaciones de que las acciones de estas empresas habían alcanzado valoraciones demasiado elevadas.

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Nvidia, fabricante de chips que se convirtió en uno de los principales símbolos del auge de la inteligencia artificial, perdió 1.3%, lo que representó uno de los mayores lastres para el S&P 500. Entretanto, CoreWeave, empresa que alquila acceso a procesadores especializados en IA a través de la nube, registró una caída de 9.2%.

Advanced Micro Devices (AMD), otro de los gigantes de fabricación de chips, tuvo un desempeño más favorable. Sus acciones subieron 1%, luego de que la compañía informara ganancias trimestrales considerablemente superiores a las expectativas de los analistas.

También avanzaron algunas empresas que han invertido grandes cantidades de dinero en tecnología de inteligencia artificial. Alphabet, matriz de Google, subió 4.2%, luego de haber sufrido una caída de más de 12% el jueves anterior, su peor pérdida histórica, ante los temores de que estuviera destinando demasiado dinero a esas inversiones.

Las compañías de defensa retroceden

La posibilidad de que un Congreso controlado por los demócratas presione a Trump para reducir su participación en la guerra con Irán también impactó las acciones de las compañías que fabrican armas y equipos para las fuerzas militares estadounidenses.

Lockheed Martin registró una caída de 6.6%, mientras que Northrop Grumman perdió 4.6% y General Dynamics retrocedió 2.5%.

Suben las energías renovables y cae el petróleo

Las empresas dedicadas a la producción de energía solar y eólica estuvieron entre las principales beneficiadas de la jornada, ante las expectativas de que el control demócrata del Congreso favorezca políticas de apoyo a las energías renovables.

First Solar aumentó 9.4% y Enphase Energy subió 9.8%.

En contraste, las acciones de las grandes compañías petroleras cayeron. ExxonMobil perdió 4.8% y ConocoPhillips retrocedió 5.9%.

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Estas empresas habían registrado ganancias durante buena parte del año, luego de que Trump e Israel iniciaran la guerra con Irán, conflicto que provocó un aumento considerable en los precios del crudo.

El barril de petróleo Brent, utilizado como referencia internacional, cayó 9.2% el miércoles, hasta situarse en $94.11.

Desde poco antes del comienzo de la guerra con Irán, el contrato de mayor actividad del Brent había fluctuado entre aproximadamente $70 y $120 por barril.

Repuntan las acciones de hospitales y tiendas de descuento

Las empresas del sector de la salud también registraron ganancias ante la posibilidad de que los demócratas intenten revertir algunos de los recortes a los programas federales de asistencia médica y alimentaria aprobados por los republicanos durante el verano, como parte de la legislación conocida como One Big Beautiful Bill Act.

Las acciones de HCA Healthcare, compañía que administra hospitales y centros de atención ambulatoria, subieron 9.8%.

Las cadenas de tiendas de descuento también se beneficiaron de las expectativas de que los demócratas impulsen medidas para ayudar a los estadounidenses que enfrentan dificultades para costear el aumento en el costo de vida.

Dollar Tree, una cadena dirigida particularmente a consumidores de menores ingresos, registró uno de los mayores incrementos de la jornada, con un alza de 10%.

Bajan los rendimientos de los bonos

En el mercado de bonos también se observaron movimientos, con una reducción en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Este comportamiento podría reflejar una menor preocupación de los inversionistas ante la posibilidad de que el gobierno federal continúe acumulando deuda, ahora que se aproxima el fin del control exclusivo de un solo partido en el Congreso.

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Los rendimientos de estos instrumentos habían aumentado durante el verano hasta alcanzar sus niveles más altos en décadas, debido a las inquietudes sobre el elevado endeudamiento del Gobierno, la inflación y otros factores económicos.

Un Congreso bajo control demócrata podría actuar como contrapeso a nuevas iniciativas de aumento en el gasto público y reducciones contributivas que amplíen el déficit federal.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó a 4.90%, frente al 4.95% registrado al cierre del martes.

Las bolsas internacionales también suben

El optimismo se extendió a buena parte de los mercados internacionales, donde los principales índices bursátiles también registraron avances.

En Europa, la bolsa de París subió 2%, mientras que Londres avanzó 1.8%. En Asia, el mercado de Shanghái ganó 2.2%.

Japón fue una de las excepciones de la jornada. Su principal indicador, el Nikkei 225, cerró con una caída de 1.4%.

Así, los resultados electorales en Estados Unidos provocaron movimientos en distintos sectores económicos, mientras los inversionistas evalúan cómo el nuevo balance de poder político podría influir en las decisiones fiscales, comerciales y energéticas de la administración Trump.