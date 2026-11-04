La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos fue recibida este miércoles en Puerto Rico con silencio, por parte de la gobernadora, Jenniffer González, y alegría, por parte de la oposición.

Los residentes de Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado a EE. UU., tienen nacionalidad estadounidense pero no pueden votar en las elecciones de ese país.

El comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), aseguró que “el pueblo estadounidense, como el pueblo de Puerto Rico, quiere un cambio”.

Para Hernández, declarado demócrata, tanto los estadounidenses como los puertorriqueños quieren que su gobierno “se enfoque en bajar el costo de vida”.

17 Fotos Victorias que hicieron historia.

“Puerto Rico se beneficiará de tener a un amigo como Hakeem Jeffries presidiendo la Cámara de Representantes y a Chuck Schumer como líder de la mayoría en el Senado. ¡Amanecemos con esperanza!”, escribió en su cuenta de Facebook.

Por el contrario, la gobernadora de la isla, que es republicana y partidaria de Donald Trump, no se ha pronunciado todavía sobre los resultados en las elecciones de medio mandato, que dieron a los demócratas el control del Congreso.