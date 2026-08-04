Un conductor que cargaba su taxi eléctrico y un exagente de la ley que intentó intervenir se encuentran entre las siete personas heridas en el tiroteo masivo en un restaurante de comida rápida de Idaho, que también dejó tres muertos, según amigos y familiares de los dos hombres.

El ataque del sábado en un nuevo In-N-Out Burger en Twin Falls terminó cuando el atacante, identificado por la policía como Chad Williams, de 24 años, se suicidó. El lunes, la policía seguía intentando determinar por qué Williams llevó a cabo el ataque, que ocurrió a primera hora de la tarde en un concurrido centro comercial de la ciudad sureña de Idaho.

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Muchos detalles sobre la vida de Williams aún se desconocían el lunes, pero una búsqueda inicial en los registros judiciales de Idaho y Arizona, donde residía anteriormente, no arrojó ningún caso penal que coincidiera con su nombre y fecha de nacimiento.

Hombre que conocía al pistolero dice que era “bastante tranquilo”

Elijah Moseley, quien vivió en la habitación de enfrente de Williams en una residencia universitaria del Southern Idaho hace unos años, lo describió como “un introvertido” y “un tipo bastante tranquilo”.

“Nunca me dio miedo ni me pareció extraño”, dijo.

Moseley comentó que consideraba a Williams un amigo relativamente cercano, aunque perdieron el contacto hace un par de años.

“Estoy conmocionado y muy disgustado por esto”, dijo.

Los detectives confían en que Williams actuó solo, declaró el jefe de policía Matthew Hicks el domingo, señalando que la familia de Williams está cooperando plenamente con la investigación.

Dos de las víctimas heridas fueron atendidas en un hospital y dadas de alta, tres se encuentran estables y otras dos están en estado crítico, informó la policía el domingo.

Durante el ataque, un policía estatal fuera de servicio y un civil dispararon contra Williams y lo desviaron del restaurante, dijo el jefe. La policía no ha revelado los nombres de las víctimas, pero algunos familiares y amigos las han identificado. El portavoz de Twin Falls, Josh Palmer, declaró el lunes que la policía aún intentaba identificar a los familiares.

Se ha programado una vigilia para el martes por la noche en el Parque Municipal de Twin Falls, añadió Palmer.

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El ataque ocurrió en un restaurante In-N-Out que abrió a finales del mes pasado como parte de la expansión de la cadena californiana en Idaho, y un empleado del restaurante de hamburguesas se encuentra entre los fallecidos, según declaró la propietaria de la cadena de comida rápida, Lynsi Snyder, en un comunicado. No identificó al trabajador.

Kimberley Castaneda confirmó a The Associated Press que su hermano, Christopher Claunch, se encuentra entre los fallecidos, pero se negó a dar más detalles sobre él.

Garren Taylor, amigo de Claunch, comentó que hace dos años, Claunch completó un programa de rehabilitación por abuso de alcohol en el Centro de Recuperación Renaissance Ranch en Rupert, Idaho, y fue contratado allí de inmediato. Taylor dijo que Claunch, conocido por sus allegados como “Toph”, había dedicado su vida a ayudar a otros a superar su adicción.

“Ayudó a cientos de personas”, recordó Taylor el lunes. “Era un regalo para cualquiera con quien se relacionaba. No le importaba el dinero; su actitud era: ‘Hoy puedo ayudar a alguien’”.

Renaissance Ranch declinó hacer comentarios el lunes.

Hombre herido se acercó al tiroteo para ayudar

En una publicación de Facebook, Marcus Scott dijo que su hijo Austin “A.J.” Scott resultó gravemente herido en el ataque y enfrenta una larga recuperación. Dijo que su hijo recibió un disparo después de acercarse al peligro al escuchar disparos, en un intento por proteger a los demás.

“Estamos increíblemente agradecidos de que Dios le haya salvado la vida y de que su esposa y un amigo estuvieran allí para brindarle atención inmediata hasta que pudo llegar al hospital”, escribió.

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Marcus Scott dijo en un mensaje a la AP el lunes que su hijo solía trabajar como agente de policía para la policía de Twin Falls y la Policía Estatal de Idaho. Se negó a hacer más comentarios sobre las acciones de su hijo, diciendo que es su historia y que él la debe contar.

Terry Dudley, conductor de North Star Taxi, recibió un disparo mientras cargaba uno de los Teslas de la compañía en un estacionamiento junto al restaurante, según James Palmer, propietario del servicio de taxis y amigo de Dudley.

Palmer dijo que Dudley lo llamó para decirle que le habían disparado después de no poder comunicarse con el 911. Añadió que Dudley fue trasladado en helicóptero a un hospital en Boise y permanecía allí el lunes con heridas graves.

“Es muy duro”, dijo Palmer. “Es abrumador, por decir lo menos, incluso intentar comprender la magnitud de todo esto. Ha sido un caos total”.

Dijo que Dudley era “como mi mano derecha”.

El pistolero abandonó la universidad local antes de graduarse

Williams asistió al College of Southern Idaho entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, según el presidente de la institución, L. Dean Fisher. No se graduó ni obtuvo un certificado de la universidad, que cuenta con aproximadamente 10,000 estudiantes.

Williams formó parte del senado estudiantil, pero fue destituido por unanimidad por sus compañeros senadores en febrero de 2023. Moseley, quien se desempeñaba como presidente pro tempore del senado en ese momento, afirmó que Williams fue expulsado por su falta de actividad y compromiso con los estudios.