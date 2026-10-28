Las promesas de dinero se han convertido en uno de los argumentos del presidente Donald Trump durante la recta final de la campaña para las elecciones de medio término en Estados Unidos. El mandatario ha anunciado desde un posible pago de $5,000 para adultos estadounidenses hasta recompensas de $1 millón por información que permita procesar a responsables de fraude electoral.

Sin embargo, varias de estas iniciativas todavía carecen de detalles sobre su financiamiento y los mecanismos para hacerlas realidad. Otras forman parte de programas gubernamentales con requisitos específicos, mientras que propuestas similares anunciadas anteriormente no llegaron a concretarse.

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Las ofertas incluyen pagos dirigidos a sectores particulares de la población y recompensas por denunciar posibles irregularidades. Estas son las principales iniciativas anunciadas por Trump y lo que se conoce sobre ellas.

$1 millón por información sobre fraude electoral

Una de las propuestas más recientes llegó este lunes, cuando Trump anunció en su red social Truth Social que ofrecería una recompensa de $1 millón a quienes denuncien casos de fraude electoral, tanto de elecciones anteriores como de los comicios previstos para el 3 de noviembre.

Según el mandatario, la recompensa se entregaría si la información conduce al arresto y la condena de los responsables.

Trump no detalló de dónde saldrían los fondos ni cómo se administraría el programa. Consultada por NBC News, la Casa Blanca no ofreció información adicional y remitió a la publicación del presidente.

La propuesta se produce mientras Trump mantiene sus reiteradas afirmaciones sobre presunto fraude electoral en Estados Unidos. No obstante, no hay pruebas de fraude generalizado que hayan alterado el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, en las que el republicano perdió frente al demócrata Joe Biden.

Recompensas de hasta $30,000 por denunciar fraude al Gobierno

Días antes, Trump anunció otra iniciativa dirigida a quienes proporcionen información sobre determinados delitos de fraude contra el Gobierno federal.

El Departamento de Estado presentó el Programa de Incentivos para Denunciantes de Fraude (WHIP, por sus siglas en inglés), que contempla recompensas de entre $10,000 y $30,000 por información que conduzca a la presentación de cargos penales en determinados casos.

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Una de las particularidades del programa es que permitiría entregar recompensas en una etapa más temprana del proceso judicial, sin tener que esperar necesariamente a que se produzca una condena.

Los denunciantes también podrían acceder a pagos mayores mediante otros programas si sus datos contribuyen a importantes sanciones económicas o confiscaciones.

De acuerdo con NBC News, Trump afirmó que tendría participación en la decisión sobre quién merece recibir una recompensa por denunciar fraude gubernamental.

El llamado “dividendo Trump” de $5,000

Otra de las promesas económicas de mayor alcance fue anunciada en septiembre. Trump planteó entregar $5,000 a cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso tras las elecciones de medio término.

El mandatario bautizó la propuesta como el “dividendo Trump” y sostuvo que los ingresos procedentes de los aranceles permitirían financiar los pagos.

Sin embargo, la iniciativa no cuenta con un plan detallado de financiamiento y requeriría la aprobación del Congreso. Según un análisis citado por The Associated Press, el costo superaría el billón de dólares, lo que podría aumentar la presión sobre el déficit presupuestario y la inflación.

La propuesta recuerda otra promesa de Trump, realizada en noviembre de 2025, de distribuir dividendos de al menos $2,000 por persona a partir de los ingresos arancelarios, con exclusiones para las personas de mayores ingresos. Aquellos pagos tampoco se materializaron.

Cheques de $500 para algunos afiliados de Obamacare

En septiembre, la Casa Blanca anunció que enviaría cheques de $500 a cerca de un millón de personas elegibles inscritas en planes de seguro médico de Obamacare en 30 estados.

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La administración sostuvo que estos afiliados habían pagado de más por las tarifas del mercado de seguros durante el Gobierno de Joe Biden. Los pagos estaban previstos para octubre y se dirigirían a personas que no reciben subsidios para cubrir las primas de sus seguros médicos.

Sin embargo, no se ha aclarado si los $500 corresponden al exceso pagado por cada beneficiario, de dónde saldrían los fondos ni si el desembolso necesita autorización del Congreso.

Tampoco se ha confirmado que los cheques hayan sido enviados a los beneficiarios elegibles.

Pagos de $90 para beneficiarios de Medicare

A principios de octubre, Trump anunció pagos únicos de $90 para más de 20 millones de beneficiarios elegibles de Medicare Parte B, con el propósito de ayudarlos a cubrir el costo de sus primas.

Si se concretara para toda la población contemplada, la iniciativa representaría un desembolso aproximado de $1,800 millones.

La Casa Blanca indicó que los fondos procederían del Fondo de Mejora de Medicare, creado por el Congreso en 2008 para respaldar mejoras operacionales del programa y los pagos a proveedores de servicios médicos.

No obstante, tampoco se ha confirmado que los beneficiarios elegibles hayan recibido el dinero.

Otras promesas de Trump que no se concretaron

Las propuestas actuales no son las primeras ocasiones en que Trump plantea distribuir dinero entre los estadounidenses.

Tras regresar a la Casa Blanca, el presidente sugirió que los ahorros generados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que entonces estaba dirigido por Elon Musk, podrían repartirse entre la ciudadanía. Los cheques prometidos no llegaron a materializarse.

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Posteriormente, Trump propuso distribuir dividendos de al menos $2,000 por persona financiados con los ingresos de los aranceles. Esa iniciativa tampoco se ha concretado.

En el caso de las propuestas más recientes, siguen pendientes preguntas sobre las fuentes de financiamiento, los criterios de elegibilidad y los pasos necesarios para autorizar los pagos.

Aunque los anuncios incluyen cantidades que van desde $90 hasta $5,000, no todos representan beneficios aprobados ni dinero que los ciudadanos puedan reclamar de inmediato. La posibilidad de recibirlos depende de los detalles y la implementación de cada iniciativa.