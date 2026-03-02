El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, aseguró este lunes que las operaciones militares contra Irán “llevarán algo de tiempo” para alcanzar los objetivos y requerirán un “trabajo penoso”, al tiempo que dejarían más muertos entre sus tropas.

En su primera aparición pública tras el ataque del sábado en el que Estados Unidos e Israel mataron al líder ayatolá Ali Jameneí, Caine afirmó que la operación no es una única, sino que aborda varios objetivos, de los que no ofreció detalles.

“Los objetivos militares encomendados al Mando Central de Estados Unidos y a la Fuerza Conjunta tardarán en lograrse. En algunos casos, será una tarea difícil y ardua”, sentenció el funcionario en rueda de prensa.

Caine también declaró que se esperan más bajas estadounidenses. “Esperamos sufrir pérdidas adicionales y, como siempre, trabajaremos para minimizar las pérdidas estadounidenses”, expuso.

Sus expresiones ocurrieron a penas minutos después de que el Ejército confirmara la muerte de un cuarto soldado estadounidense durante las operaciones contra Irán, autorizadas por el presidente, Donald J. Trump.

“Son héroes y representan lo mejor de nuestra nación. Son verdaderos ejemplos de lo que significa el servicio desinteresado. Nuestro más sentido pésame a sus familias, amigos y unidades”, dijo finalmente Caine al enviar condolencias a familiares de los soldados caídos.