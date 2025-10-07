El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “absolutamente ridícula” la decisión de la NFL de seleccionar al artista puertorriqueño Bad Bunny para el espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl, que se celebrará el 8 de febrero de 2026.

Durante una entrevista con el canal conservador Newsmax, Trump cuestionó la elección del artista urbano y dijo no entender la lógica detrás de la decisión.

“No sé por qué lo hacen. Es una locura, y luego le echan la culpa a un promotor que contrataron para escoger el entretenimiento”, expresó el mandatario.

Aunque inicialmente afirmó no conocer a Bad Bunny, Trump reconoció estar al tanto de que la selección artística recae en buena parte en Jay-Z, quien colabora con la NFL en la curaduría del show de medio tiempo.

PUBLICIDAD

El conductor del programa, Greg Kelly, sugirió que Bad Bunny “odia al ICE” (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), debido a su oposición a las redadas migratorias impulsadas durante la administración Trump. Incluso planteó la posibilidad de un boicot contra la NFL, a lo que el expresidente no respondió directamente y, en cambio, desvió la conversación hacia cambios recientes en la normativa sobre la patada inicial en los juegos de la liga.

La reacción de Trump se da en medio de un creciente malestar entre sectores conservadores vinculados al movimiento “Make America Great Again” (MAGA), quienes han expresado su rechazo a la participación de Bad Bunny, en parte por sus críticas pasadas al expresidente, su música en español y sus posturas públicas a favor de los inmigrantes.

La controversia escaló luego de que el cantante —cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio— comentara durante su aparición en el programa Saturday Night Live (SNL) que, tras ser elegido para el espectáculo del Super Bowl, los estadounidenses tienen “cuatro meses para aprender español”.

Esa declaración provocó una reacción inmediata de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, quien aprovechó para impulsar nuevamente su proyecto de ley que busca declarar el inglés como idioma oficial del gobierno de Estados Unidos.

“Bad Bunny dice que Estados Unidos tiene cuatro meses para aprender español antes de su presentación perversa e indeseada en el medio tiempo del Super Bowl. Sería un buen momento para aprobar mi proyecto para declarar el inglés el idioma de Estados Unidos”, escribió Greene en la red social X (antes Twitter).