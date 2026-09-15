Una adolescente reportada desaparecida el pasado dos de diciembre en Ohio, fue localizada en la casa de un exmaestro de la escuela donde estudiaba, según informó The Independent.

Tras nueve meses de búsqueda, un agente del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos localizó a la menor, que ahora tiene 17 años, en una residencia del condado de Clark en Springfield. Un hombre identificado como Jobe Binkley, de 48 años y quien según informaron las autoridades, fue maestro en la escuela donde la menor estudiaba, fue arrestado en el lugar. Binkley enfrenta cargos por interferencia con la custodia de la menor.

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Las autoridades habían visitado al menos en dos ocasiones la residencia de Binkley durante la búsqueda. En ambas ocasiones, el exmaestro rechazó que la menor estuviera en su hogar. Los agentes no tuvieron acceso al interior de la residencia en esas ocasiones. El 21 de agosto pasado, un alguacil que acudió a la residencia se percató que la menor se encontraba allí y le pidió que saliera, tras lo que se procedió con el arresto de Binkley.

Según confirmó la propia ABC 6, Binkley fue maestro en el distrito escolar de Springfield hasta noviembre del 2024, cuando fue separado del cargo por señalamientos sobre su conducta profesional con los estudiantes. Aunque las acusaciones en su contra no prosperaron, el maestro fue suspendido nuevamente de sus funciones y en enero fue despedido por violaciones a las normas de uso de la tecnología.

Las autoridades ocuparon los teléfonos de Binkley y la menor y continúan investigando el caso. No se descartó la posibilidad de que se radiquen más cargos contra el hombre.