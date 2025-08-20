Una joven madre puertorriqueña y sus dos hijos murieron en un accidente de tránsito ocurrido el lunes en una autopista del condado de Sandusky, en Ohio, según reportaron medios estadounidenses. En el choque también falleció un hombre que los acompañaba, identificado como Rolando Torres Lebrón.

Según informes de la Policía citados por medios como CBS, Ayeisha Morales, de 23 años, y sus hijos, Liam Joniel y Eliam Joeniel, perdieron la vida luego de que el camión en el que viajaban —conducido por Torres Lebrón— impactara una Ford F-450, chocara contra una barrera de concreto y, finalmente, se estrellara contra un poste.

PUBLICIDAD

El conductor de la Ford-450, que no fue identificado, sufrió heridas leves.

Tras el accidente, la familia de Morales creó una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos fúnebres de la joven madre y sus dos hijos.

“Los fondos recaudados serán destinados a cubrir gastos fúnebres y brindar un poco de alivio en medio de tanto sufrimiento. Cualquier aporte, por pequeño que parezca, hará una gran diferencia. Si no puedes donar, te pedimos que compartas este mensaje para que más personas puedan unirse a esta causa”, indica el mensaje publicado en la plataforma.

La Policía de Ohio continúa investigando las circunstancias del accidente para determinar las causas exactas del choque.