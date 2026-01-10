MINNEAPOLIS. Líderes de Minnesota instaron a los manifestantes a mantener la paz el sábado, mientras miles de personas se congregaban en un parque de Minneapolis para condenar el tiroteo fatal de una mujer a manos de un agente federal de inmigración en esa ciudad y el tiroteo de dos manifestantes en Portland, Oregón.

La concentración de Minneapolis fue una de las cientos de protestas planeadas en pueblos y ciudades de todo el país durante el fin de semana. Se produjo en una ciudad en vilo desde el asesinato de Renee Good el miércoles.

El viernes por la noche, una protesta frente a un hotel de Minneapolis que atrajo a unas 1,000 personas se tornó violenta cuando los manifestantes lanzaron hielo, nieve y piedras a los agentes, según informó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, durante una conferencia de prensa el sábado. Un agente sufrió heridas leves tras ser golpeado con un trozo de hielo, añadió O’Hara. Veintinueve personas fueron citadas y puestas en libertad, añadió.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, enfatizó que si bien la mayoría de las protestas han sido pacíficas, quienes causen daños a la propiedad o pongan en peligro a otros serán arrestados. Culpó a los “agitadores que intentan incitar a grandes multitudes”.

“Esto es lo que quiere Donald Trump”, dijo Frey sobre el presidente, quien ha exigido esfuerzos masivos de control migratorio en varias ciudades de Estados Unidos. “Quiere que mordamos el anzuelo”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se hizo eco de ese llamado a las manifestaciones pacíficas.

“Trump envió miles de agentes federales armados a nuestro estado, y en solo un día mataron a alguien”, publicó Walz en redes sociales. “Ahora lo único que quiere es ver que el caos distraiga de esa acción horrible. No le den lo que quiere”.

Comunidades unidas en la frustración

Las manifestaciones en todo el país se producen mientras el Departamento de Seguridad Nacional avanza en las Ciudades Gemelas con lo que denomina su mayor operación de control migratorio de la historia. El gobierno de Trump ha afirmado que ambos tiroteos fueron actos de defensa propia contra conductores que “armaron” sus vehículos para atacar a los agentes. Connor Maloney dijo que acudió a la protesta de Minneapolis para mostrar su apoyo a su comunidad y por su frustración ante las continuas medidas de control migratorio.

“Casi a diario los veo acosando a la gente”, dijo. “Es simplemente repugnante que esto esté sucediendo en nuestra comunidad”.

Steven Eubanks, de 51 años, dijo que se sintió obligado a salir de su zona de confort y asistir a una protesta en Durham, Carolina del Norte, el sábado debido a lo que llamó la “horrible” muerte de Good.

“No podemos permitirlo”, dijo Eubanks. “Tenemos que alzar la voz”.

Indivisible, una organización de movimiento social que se formó para resistir a la administración Trump, informó que se programaron cientos de protestas en Texas, Kansas, Nuevo México, Ohio, Florida y otros estados. Muchas fueron bautizadas como “ICE Out for Good”, el acrónimo de la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas. Indivisible y sus filiales locales organizaron protestas en los 50 estados el año pasado.

Actividad de ICE en Minneapolis

En Minneapolis, una coalición de grupos defensores de los derechos de los migrantes organizó una manifestación en el Parque Powderhorn, un amplio espacio verde a aproximadamente 800 metros del barrio residencial donde Good, de 37 años, recibió un disparo el miércoles. Dijeron que la concentración y la marcha celebrarían su vida y exigirían el “fin del terror mortal en nuestras calles”.

A unos tres kilómetros del parque, justo cuando comenzaba la manifestación, un fotógrafo de Associated Press presenció cómo agentes fuertemente armados, al menos uno con uniforme de la Patrulla Fronteriza, se acercaban a una persona que los seguía. Dos de los agentes tenían armas largas desenfundadas cuando le ordenaron a la persona que dejara de seguirlos, diciéndole que era su “primera y última advertencia”.

Los agentes finalmente ingresaron a la autopista interestatal sin detener al conductor.

Las protestas en el barrio han sido mayoritariamente pacíficas, en contraste con la violencia que azotó Minneapolis tras el asesinato de George Floyd en 2020. Cerca del aeropuerto, estallaron algunos enfrentamientos el jueves y el viernes entre grupos más pequeños de manifestantes y agentes que custodiaban el edificio federal utilizado como base para la represión en las Ciudades Gemelas. O’Hara dijo que la policía de la ciudad ha respondido a llamadas sobre autos abandonados porque sus conductores han sido detenidos por agentes de inmigración. En un caso, el auto se dejó estacionado y en otro, un perro se quedó dentro del vehículo.

Dijo que las actividades de control de inmigración se están llevando a cabo “por toda la ciudad” y que las personas que llaman al 911 han estado alertando a las autoridades sobre la actividad de ICE, arrestos y vehículos abandonados.

Legisladores desairados

Tres congresistas de Minnesota intentaron visitar las instalaciones de ICE en el edificio federal de Minneapolis el sábado por la mañana y inicialmente se les permitió entrar, pero luego se les dijo que tenían que salir unos 10 minutos después.

Las representantes estadounidenses Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig acusaron a los agentes de ICE de obstruir a los miembros del Congreso para que no cumplan con su deber de supervisar las operaciones allí.

“No les importa estar violando la ley federal”, dijo Craig tras ser rechazado.

El mes pasado, un juez federal impidió temporalmente que la administración Trump aplicara políticas que limitan las visitas del Congreso a los centros de inmigración. El fallo se deriva de una demanda interpuesta por 12 congresistas en Washington, D.C., para impugnar las políticas de visitas modificadas del ICE tras serles negada la entrada a los centros de detención.

La administración Trump ha desplegado miles de agentes federales en Minnesota en el marco de una nueva y amplia ofensiva vinculada, en parte, a acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes. Más de 2000 agentes participaban en la operación.

Algunos agentes se trasladaron tras retirarse abruptamente de Luisiana, donde formaban parte de otra operación que comenzó el mes pasado y se esperaba que durara hasta febrero.