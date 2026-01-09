La tensión en el estado de Minnesota por parte de la Administración de Donald Trump precede la muerte de Renee Nicole Good, quien fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, en inglés), reportaron varios medios.

El incidente que cobró la vida de la estadounidense ocurrió el 7 de enero en la capital Minneapolis a manos del agente federal Jonathan Ross. Un video circulado en redes sociales muestra que Good manejaba un vehículo y se alejaba de personal de ICE en un vecindario cuando el agente le disparó varias veces a través del cristal frontal del automóvil.

La versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) es que la mujer estaba entre varias personas que presuntamente bloquearon la calle con sus vehículos para impedir el paso de los agentes de ICE.

Aunque este evento ha provocado protestas, Reuters recordó que el presidente Trump repetidamente ha criticado el estado, particularmente a sus líderes demócratas y la comunidad somalíestadounidense que reside allí.

NBC News informó que, durante un mitin político en Pensilvania en diciembre 2025, Trump describió a los inmigrantes del país como “plagados de delincuencia”.

“Siempre recibimos personas de Somalia, lugares que son un desastre, ¿verdad? Inmundos, sucios, repugnantes, plagados de delincuencia. Lo único que saben hacer es perseguir barcos”, dijo Trump.

Asimismo, Trump ha criticado en varias ocasiones a la representante demócrata Ilhan Omar, la primera musulmana y somalíestadounidense en estar en el Congreso de los Estados Unidos.

En diciembre, utilizó su red social Truth Social para acusarla de ser “una de tantos estafadores” de la comunidad inmigrante en el estado.

“Gran parte del fraude en Minnesota, hasta el 90%, es causado por personas que ingresaron ilegalmente a nuestro país desde Somalia. La ‘congresista’ Omar, una desagradecida perdedora que solo se queja y nunca aporta, es una de tantos estafadores. Delincuentes como ellos solo pueden ser un lastre para la grandeza de nuestro país. Que los devuelvan de donde vinieron, Somalia, quizás el peor y más corrupto país del mundo”, alegó el presidente.

La Administración de Trump también ha señalado al gobernador de Minnesota, Tim Walz, de instigar violencia contra agentes de ICE.

Según la página web oficial de DHS, los agentes de ICE aparentemente enfrentan un aumento de más del 1300% en agresiones, un aumento del 3200% en ataques con vehículos y un aumento del 8000% en amenazas de muerte.

El DHS adjudicó esto al efecto de los “políticos santuario” que ha “creado un entorno” que supuestamente “fomenta” estas agresiones. Para evidenciarlo, incluyó un enlace de Walz caracterizando a ICE como “el Gestapo moderno”.

Actualmente, la Administración de Trump investiga al estado por fraude relacionado con programas de cuidado infantil. En medio de esto y previo a la muerte de Good, Walz puso fin a su intento de buscar un tercer mandato en el liderato del estado.

“Donald Trump y sus aliados —en Washington, en St. Paul y en línea— quieren convertir a nuestro estado en un lugar más frío y más cruel. Quieren envenenar a nuestra gente unos contra otros atacando a nuestros vecinos. Y, en última instancia, quieren quitar gran parte de lo que hace de Minnesota el mejor lugar de Estados Unidos para criar una familia”, comentó el gobernador.