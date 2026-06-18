Chicago. La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, dedicó este jueves unas emotivas palabras a su marido el ex presidente Barack Obama, durante la inauguración de la biblioteca presidencial en Chicago.

Tras agradecer a los expresidentes y sus esposas que acudieron al acto por servir al país, dedicó elogios a su marido que emocionaron a sus hijas y provocaron las lágrimas del propio Obama.

“Es un honor estar a tu lado”, le confesó Michelle que motivó el aplauso del público, y recordó que los valores que representa el Centro Presidencial son los que han marcado la carrera y la vida de su marido “igualdad, empatía, inclusión”.

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La ex primera dama Michelle Obama comenzó su discurso rindiendo homenaje a su esposo, el presidente Barack Obama, y expresando su deseo de “elogiarlo plenamente”.

“Hace muchos años me dijiste que no podías prometerme el mundo, pero sí una vida interesante; y, por supuesto, superaste todas las expectativas y lograste darme ambas cosas”, afirmó.

“Sé que no siempre ha sido fácil, pero no ha habido ni un solo segundo en esta experiencia en el que estar a tu lado no me haya dejado maravillada”, manifestó.

La ex primera dama Michelle Obama reconoció también a su esposo por su resiliencia ante las críticas, incluidas las teorías sobre si había nacido en Estados Unidos, promovidas por el presidente Donald Trump.

“Las afirmaciones de que un senador estadounidense y experto en derecho constitucional no estaba cualificado para el cargo. Las mentiras sobre tu derecho de nacimiento, tu fe, tu patriotismo; la indignación cuando declaraste el hecho biológico de que, si tuvieras un hijo, él también sería negro”, recordó.

Al acto, que se celebró al aire libre en la plaza John Lewis del complejo presidencial, y que comenzó con una bendición y el himno de Estados Unidos interpretado por Jennifer Hudson, acudieron los expresidentes George W. Bush, Bill Clinton y Joe Biden que con esposas ocuparon un lugar destacado en el escenario detrás de una mampara de seguridad.

La inauguración, concebida como una auténtica celebración para los asistentes, contó también con las actuaciones musicales de Steve Wonder, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, John Legend, Marc Anthony, Tems y Bono y The Edge de U2.

El centro, que ha costado 850 millones de dólares y es el más caro de la historia, aspira a convertirse en emblema de los años de Obama en la Casa Blanca y a formar a los líderes políticos del futuro.

El centro rompe con la tradición de las bibliotecas presidenciales, que comenzaron con Franklin D. Roosevelt en la década de los 30 del siglo pasado, al no albergar archivos presidenciales físicos y al ser el primero que se centra en el formato digital.