CHICAGO. Una ballena beluga murió días después de ser transportada cientos de millas hacia un acuario de Chicago desde un parque clausurado en Ontario, como parte de un esfuerzo continuo por rescatar a las últimas ballenas en cautiverio de Canadá.

La beluga, una hembra de 23 años llamada Peekachu, falleció repentinamente el martes mientras los cuidadores intentaban rehidratarla, según informó el Acuario Shedd de Chicago en un comunicado de prensa. Peekachu era una de las ocho ballenas trasladadas este verano desde el parque Marineland en Ontario hacia el acuario de Chicago —cuatro en julio y cuatro más este mes.

PUBLICIDAD

Marineland cerró sus puertas en 2024, lo que desencadenó una carrera contrarreloj para encontrar nuevos hogares a sus 30 ballenas beluga y cuatro delfines antes de que fueran sacrificados. El Gobierno canadiense aprobó finalmente en enero un plan para exportar las ballenas al Acuario Shedd y a otros cuatro parques marinos.

Veinte ballenas —19 belugas y una orca— han muerto en Marineland desde 2019, según datos del gobierno provincial obtenidos mediante leyes de acceso a la información y declaraciones oficiales.

La compleja operación para llevar las ballenas al Acuario Shedd implicó izarlas en arneses hechos a medida y mantenerlas en contenedores con temperatura controlada, según explicaron anteriormente responsables del acuario a The Associated Press. Se monitoreó minuciosamente su comportamiento y salud desde el mismo momento de su llegada, señalaron los funcionarios.

Peekachu estaba ciega de un ojo y tenía dificultades para socializar con otras ballenas, detalló el acuario en su anuncio. La beluga mostró “signos tempranos de progreso” en los días posteriores al viaje, pero las muestras de sangre tomadas el martes preocuparon a los cuidadores al indicar que estaba deshidratada. Mientras el personal del acuario intentaba reanimarla con alimento y medicamentos esa misma noche, la beluga murió.

El acuario afirmó que se compromete a compartir el informe de la necropsia de la ballena “tan pronto como esté disponible”.

Las ballenas y delfines de Marineland también serán trasladados al Acuario de Georgia en Atlanta, a las sedes de SeaWorld en San Antonio y San Diego, y al Oceanogràfic de Valencia en España.