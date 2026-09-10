Un joven de 20 años que se había mudado a Florida la semana pasada para comenzar el Disney College Program murió después de ser encontrado inconsciente cerca del centro de Celebration, donde había caído un rayo, informó WESH 2 News.

Matthew Eric Jenkins, de Michigan, se había trasladado recientemente a Florida para participar en el programa de Disney, según contó su padre al medio.

El incidente ocurrió el martes en la tarde, cuando varias personas buscaban refugio de la lluvia cerca de un camino detrás de un hotel en Bloom Street. En ese momento, un rayo cayó en las inmediaciones.

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Poco después, varias personas se percataron de que un hombre había caído al suelo. Era Jenkins.

Felipe Costa, uno de los testigos, corrió para ayudarlo.

“En cuanto escuché eso, comencé a correr y vine hasta aquí. Fue cuando vi al hombre”, relató Costa a WESH 2 News. Otra mujer que se encontraba en el lugar también comenzó a practicarle resucitación cardiopulmonar mientras esperaban por los paramédicos.

Posteriormente, Jenkins fue declarado muerto en el Celebration Hospital.

El Disney College Program es un programa dirigido a estudiantes universitarios que les permite adquirir experiencia laboral trabajando en Disney.

Este lamentable incidente ocurre luego de que una madre y su hija de apenas dos años también murieran tras ser alcanzadas por un rayo en una zona residencial de Margate, Florida. Ambas fueron encontradas en una acera y fallecieron a pesar de recibir primeros auxilios.

¿Qué hacer ante una tormenta eléctrica?

Los rayos causan en promedio entre 20 y 30 muertes al año en Estados Unidos y dejan a cientos de personas heridas, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Un rayo puede caer a más de 10 millas de distancia de donde está lloviendo.

Por eso, cuando se escuchen truenos, la recomendación es buscar refugio en un lugar cerrado y permanecer allí hasta al menos 30 minutos después del último trueno.