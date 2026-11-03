Lowville, Nueva York. Un niño en una zona rural del norte del estado de Nueva York murió tras contraer sarampión, el primer fallecimiento en el estado por esta enfermedad en 30 años, anunciaron funcionarios estatales el lunes.

El menor murió en el condado de Lewis, a unas 93 millas al norte de la ciudad de Syracuse, informó la gobernadora Kathy Hochul.

Estados Unidos detuvo la propagación interna del sarampión en el año 2000 al mantener altas tasas de vacunación, pero en los últimos años estas han caído por debajo del 95% de cobertura, el cual es necesario para prevenir brotes de esta enfermedad viral.

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Hochul, de filiación demócrata, manifestó que la muerte del niño es “un recordatorio devastador de lo que está en juego cuando Washington erosiona deliberadamente décadas de avances en la protección de los estadounidenses contra enfermedades prevenibles”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han confirmado tres muertes vinculadas al sarampión en Estados Unidos en 2026, pero los departamentos de salud estatales han reportado cifras más altas. Funcionarios de salud de Pensilvania han reportado cinco fallecimientos este año e investigan un posible sexto.

Hochul declaró una emergencia por desastre en octubre debido a casos de sarampión en estados vecinos y en zonas rurales de Nueva York. La orden ejecutiva amplió el grupo de personas que pueden administrar vacunas contra el sarampión para incluir a paramédicos, parteras y otras personas, y permitió que los enfermeros —además de los médicos— pudieran ordenar pruebas.