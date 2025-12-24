DENVER. Una mujer de Colorado sospechosa de matar a dos de sus hijos pequeños durante una disputa por la custodia con su exesposo hace dos años fue devuelta del Reino Unido a Estados Unidos para enfrentar cargos, informaron las autoridades el martes.

El fiscal de distrito Michael Allen, con sede en Colorado Springs, anunció la extradición de Kimberlee Singler, de 37 años, por cargos que incluyen dos de asesinato en primer grado, antes de su primera comparecencia ante el tribunal en los próximos días.

Singler fue arrestada en diciembre de 2023 en Londres, poco más de una semana después de que su hija de 9 años y su hijo de 7 fueran encontrados muertos en su casa en Colorado Springs. Su hija de 11 años resultó herida, pero sobrevivió. La niña finalmente le dijo a un investigador que su madre dijo que Dios la obligó a hacerlo, según documentos judiciales en el Reino Unido.

Singler, quien presentaba heridas superficiales de arma blanca, declaró a la policía que un hombre que entró en el apartamento fue el responsable. Inicialmente fue considerada una víctima. La hija sobreviviente inicialmente respaldó la afirmación de Singler, pero la policía intentó arrestarla el 26 de diciembre de 2023, tras afirmar que la niña había cambiado su versión. Para entonces, Singler ya había desaparecido. Fue encontrada cuatro días después en el exclusivo barrio londinense de Chelsea y arrestada. Se desconoce el motivo de su detención.

“Hoy marca un hito importante en esta investigación criminal”, declaró el jefe de policía de Colorado Springs, Adrián Vásquez, en una conferencia de prensa. “Singler está acusada de cometer un acto inconcebible... Sé que estos actos han impactado profundamente a esta comunidad y nuestros corazones están con las víctimas”.

Allen indicó que Singler permanecerá detenida sin derecho a fianza al menos hasta una audiencia preliminar sobre si existen pruebas suficientes para proceder a juicio. Dicha audiencia generalmente se programa dentro de los 30 días posteriores a la comparecencia inicial ante el tribunal, con algunas excepciones, explicó.

Allen indicó que se espera que la hija sobreviviente, ahora de 13 años, sea un testigo clave en el juicio. Por lo demás, se negó a dar detalles del caso de la fiscalía más allá de los trámites procesales. El FBI y la policía de Colorado Springs viajaron a Londres para tomar la custodia de Singler, quien impugnó la extradición y negó haber atacado a sus hijos.

Su abogado defensor en Londres, Edward Fitzgerald, argumentó que no debía ser extraditada porque, de ser declarada culpable de asesinato en primer grado en Colorado, se enfrentaría a una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin libertad condicional, una sentencia que viola la legislación europea en materia de derechos humanos.

Fitzgerald representó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en su larga lucha contra la extradición para enfrentar cargos de espionaje en Estados Unidos.

Singler aún no contaba con un abogado en Estados Unidos que la representara en los documentos judiciales, según la secretaría del tribunal.

Un juez rechazó la impugnación de Singler en enero de 2025, y su solicitud de apelación fue denegada en noviembre.

Singler también enfrenta un cargo de intento de asesinato, tres cargos de abuso infantil y un cargo de agresión. Según documentos judiciales del Reino Unido, la policía encontró los cuerpos de los niños poco después de la medianoche del 19 de diciembre de 2023. La policía declaró que no encontró huellas en la nieve que conducía a un patio donde, según Singler, un intruso entró por una puerta sin llave y la atacó, causándole la pérdida del conocimiento.

Declaró a la policía que su exmarido “había soñado previamente con matar a su familia, que el padre de los niños siempre intentaba incriminarla, hacer que la arrestaran y que le quitaran a los niños”, declaró el juez John Zani en un fallo de enero contra Singler en el Tribunal de Magistrados de Westminster.

La policía indicó que los registros de GPS mostraban que su exmarido conducía un camión a unos 130 kilómetros de distancia en el momento de los asesinatos. La familia se había estado quedando con la madre de Singler durante la batalla por la custodia, pero esta se encontraba fuera en ese momento, según documentos judiciales en el Reino Unido.

El día antes del hallazgo de los cuerpos, un juez de Colorado ordenó a Singler cumplir una orden previa que permitía al padre tomar la custodia de los niños durante las fiestas, según los registros judiciales estatales. Se le indicó que entregara los niños a su exmarido ella sola o que los llevara a una audiencia judicial el 20 de diciembre de 2023 para intercambiar la custodia allí.

El día de la audiencia, Singler solicitó al juez que la aplazara, alegando en una moción que ella y sus hijos habían sido atacados y dos de ellos asesinados. Pidió tiempo para el duelo y “recuperar la compostura después de este incidente”.