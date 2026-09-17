Nueva York. Una mujer de Florida que recibió $750,000 de un fondo destinado a personas abusadas sexualmente por Jeffrey Epstein se declaró culpable de falsificar documentos que utilizó en su solicitud para obtener el dinero.

Jennifer Percival, una académica que ha escrito libros sobre autismo, se declaró culpable el lunes en un tribunal federal de Nueva York, el mismo día en que fue acusada formalmente. La transcripción de la vista fue incorporada al expediente judicial el miércoles.

Durante su breve comparecencia ante el tribunal, Percival no habló sobre Epstein, y los fiscales tampoco dijeron si habían determinado si ella fue o no una de sus víctimas.

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Percival, de 46 años, dijo que solicitó a finales de 2020 ayuda de un fondo creado por el patrimonio de Epstein para compensar a sus víctimas, después de que este se suicidara mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Sin embargo, el fondo determinó que no era elegible para recibir un pago. Los documentos judiciales no especifican por qué fue rechazada.

Luego, en 2024, solicitó dinero de un nuevo fondo creado por JPMorgan Chase, que había acordado pagar $290 millones a víctimas de Epstein para resolver reclamaciones legales en las que se alegaba que el banco debió haber terminado su relación con él después de que fuera acusado públicamente de abusar sexualmente de menores.

10 Fotos En las imágenes que ha compartido el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aparece el expresidente Bill Clinton y el empresario Jeffrey Epstein, con un cheque firmado por Donald Trump.

Como parte de su solicitud, Percival afirmó falsamente que el fondo del patrimonio de Epstein la había declarado elegible y le había pagado $500,000. Presentó una copia de su carta de rechazo, pero la alteró para hacer parecer que había sido aprobada.

“El propósito de estas acciones era obtener dinero, lo que me dio una sensación de validación”, dijo ante un juez magistrado, según la transcripción de la vista celebrada el lunes.

El fondo de compensación creado por el banco le transfirió $750,000 en 2024 basándose en sus declaraciones falsas, pero en algún momento el FBI comenzó a investigar el caso.

Cuando agentes federales la confrontaron a finales de 2025 con la carta verdadera de rechazo del fondo de Epstein, Percival dijo que mintió al afirmar que había apelado con éxito la decisión y que finalmente había sido declarada elegible.

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Luego, entregó a su abogado de entonces correos electrónicos alterados y falsificados, que fueron presentados ante un fiscal federal como parte de una solicitud para alcanzar un acuerdo de procesamiento diferido.

“Sé que mis acciones fueron indebidas y acepto toda la responsabilidad”, declaró Percival.

Durante la vista en la que se declaró culpable, llevó un cheque por $776,031, cantidad que debe pagar como restitución. La fecha de sentencia aún no había sido fijada.

Percival es directora del Center for Autism and Related Disabilities de Florida Atlantic University y vive en Boca Ratón.

Los mensajes enviados a Percival, su abogado, el centro de autismo y los contactos de prensa de Florida Atlantic University no habían sido respondidos el miércoles.

Ni los documentos judiciales ni las declaraciones hechas en el tribunal dejan explícitamente claro por qué Percival afirmó que tenía derecho a recibir dinero del acuerdo relacionado con Epstein.

Las guías federales de sentencia establecen que podría enfrentar entre tres y cuatro años de prisión, según el acuerdo de culpabilidad que firmó con los fiscales. Sin embargo, un juez no está obligado a seguir esa recomendación. Tras la vista, Percival quedó en libertad mientras espera la sentencia.

Es probable que su abogado argumente durante la sentencia que su trayectoria profesional ayudando a personas con discapacidades debe ser tomada en cuenta para solicitar una pena menor.

El sitio web de la universidad la describe como una “investigadora galardonada en estudios sobre discapacidad” y señala que participa en juntas asesoras nacionales y regionales.

Un fiscal dijo que las pruebas que se habrían presentado en un juicio incluirían registros bancarios de Percival, documentos obtenidos mediante órdenes de registro de su cuenta de correo electrónico y el testimonio del administrador de dos fondos de compensación relacionados con Epstein.