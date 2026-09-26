Los Ángeles. El huracán Nolo se intensificó este viernes a categoría dos, mientras se encamina hacia Háwai, donde se ha emitido una alerta por la posibilidad de que provoque lluvias potencialmente “catastróficas”, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El huracán presentaba este viernes vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora.

Los meteorólogos creen que Nolo podría alcanzar la categoría de huracán mayor (categoría 3 o superior) para el fin de semana.

La advertencia de NHC se centra en la Isla Grande, donde se espera que el ciclón se acerque el sábado. Se ha emitido una vigilancia de huracán ya que el ciclón podría descargar hasta de 30 pulgadas de lluvia sobre esa zona.

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Las fuertes precipitaciones podrían provocar “inundaciones catastróficas que pongan en peligro la vida y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas de terreno escarpado”, advirtieron los meteorólogos.

Se ha emitido una vigilancia de inundaciones para la Isla Grande y el condado de Maui, vigente desde el mediodía del miércoles hasta la noche del sábado, según la oficina del NHC en Honolulu.

Hawái ha sido impactado esta temporada por al menos dos huracanes, a principios de este mes, Lowell azotó con vientos destructivos y fuertes lluvias las islas Kauai y Niihau, dejando a miles sin electricidad y estragos en carreteras.

El mes pasado, el huracán Lala destruyó unas 100 viviendas, provocó deslizamientos de tierra y causó apagones generalizados al pasar rozando Hawái.