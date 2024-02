Disney anunció que este verano abrirá en el parque Magic Kingdom, de su complejo del centro de Florida, la nueva atracción de la princesa Tiana de Nueva Orleans y que espera hacerlo después en el parque temático de California este mismo año.

La idea de Tiana’s Bayou Adventure es profundizar más sobre la historia de la princesa presentada en la película de Disney The Princess and the Frog.

La atracción "Tiana’s Bayou Adventure" contó para su elaboración con artesanos de Luisiana. ( Agencia EFE )

El mensaje de la atracción, que contó para su elaboración con artesanos de Luisiana, es que “todos tienen el potencial de hacer realidad sus sueños”, señaló en un comunicado la empresa de entretenimiento.

Durante este recorrido por el pantano lleno de luces y música estarán los nuevos amigos de Tiana, que incluyen una nutria, un conejo, un mapache, un castor, una tortuga y más.

Disney destacó que además habrá música nueva y original junto con las canciones favoritas de la película, creadas en colaboración con los artistas galardonados PJ Morton y Terence Blanchard.

La nueva atracción de Tiana sustituye a Splash Mountain, que abrió en Magic Kingdon en 1992.

La nueva atracción "Tiana’s Bayou Adventure" sustituye lo que era "Splash Mountain". ( Disney )

Splash Mountain estaba basado en el filme Song of the South de 1946.