Washington. Los republicanos de la Cámara de Representantes eligieron este martes al congresista Jim Jordan, de Ohio, como su nuevo líder, una semana después de la derrota que sufrieron en las elecciones de medio mandato.

Jordan, de 62 años, fue elegido en una reunión a puerta cerrada y, según publican medios locales, la votación resultó de 106 a 73 en la que venció al representante Steve Scalise, de Luisiana, quien ahora ocupa el segundo puesto en la jerarquía republicana.

Conocido por su carácter combativo y por su cercanía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el nuevo líder de los republicanos tendrá un papel fundamental en la nueva etapa que se abrirá el 3 de enero cuando asuma el nuevo Congreso de mayoría demócrata.

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El republicano Mike Johnson, que hasta ahora era el presidente de la Cámara de Representantes, anunció el miércoles pasado que dejaba el liderazgo de su partido tras la derrota en las elecciones de medio mandato.

Paralelamente, los republicanos debaten si aplazar la votación para elegir a su líder en el Senado, como reclama un grupo de senadores que pide tiempo para analizar la derrota electoral.

Se aplace o no la votación, el senador John Thune sigue siendo el favorito para continuar al frente de la bancada republicana.